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    Моуринью – о поражении от «Брайтона»: «Теперь вы понимаете, почему Лукаку всегда играет?»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 37-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:1).

    «Игра была не очень хорошей. Я выпустил других игроков, и они играли не на самом лучшем уровне. Когда футболисты индивидуально играют не лучшим образом, команде сложно показывать хороший футбол. Может, теперь вы не будете спрашивать меня, почему игрок А, Б или В не выходит на поле так часто.

    Теперь вы понимаете, почему Лукаку всегда играет [бельгиец пропустил матч из-за травмы – прим. «Бомбардира»]? Вероятно, индивидуально наши игроки не так сильны, как считают окружающие.

    Я знал, что могло случиться и сказал игрокам об этом. Но мы имеем, что имеем. Самоотдача в начале матча была высокой. Мне не удалось убедить игроков, что важно набрать еще четыре очка. Возможно, это моя вина, не их», – сказал Моуринью.

    «МЮ» с 77-ю очками занимает вторую строчку в таблице.

    Источник: BBC

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    05.05.2018 00:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 14:30

      Набор слов не связанных друг с другом.

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 5 мая 2018, 09:02

      Нахера ты отпустил Златана,если у тебя один Лукаку????

      -1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 5 мая 2018, 08:20

      МЮ уже в отпуске

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 5 мая 2018, 08:10

      В брайтоне тоже умеют играть.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 мая 2018, 04:00

      мю доигрывает сезон в лч попали в лучшем случае кубок возьмут поэтому и играют не парясь выше 2 не поднимутся ниже 4 не упадут от того и итог

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 5 мая 2018, 03:07

      манчини напоминает, у того тоже игроки слабые

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 01:00

      Крайний абзац - верх говорильни обо всём и ни о чём, но сказано на 2, 5 строки!..))

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 мая 2018, 00:55

      Игроки не так сильны??? так ты же сам их выбирал!!! а где работа тренера??? Во что играет МЮ?? работа гвардиолы видна-контроль мяча, работа клопа видна - контратаки, а где же здесь работа мауринье??? а работа мауринье это нытье и поиск виновных кроме него!!! ну когда его уже уволят, сил нет смотреть на такой МЮ!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > Павел Буре 5 мая 2018, 00:59

      Как не парадоксально, но при такой игре недавно были обыграны все топ-команды АПЛ! Давайте ещё на сезончик его оставим, а там посмотрим в зависимости от результатов.

      7
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > gigs84 5 мая 2018, 08:54

      Ну раз ты разрешаешь, то оставим на сезончик, но на один!)

      3
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > I_R_O_N_M_A_N 5 мая 2018, 10:30

      Ну тут уж по результатам)

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > gigs84 5 мая 2018, 11:09

      А смысл обыгрывать лидеров, и сливать другим, обыграли лидеров но посмотри на качество игры, не дай бог спад у де хея и где был бы МЮ???, ну не показывает МЮ стабильную уверенную игру как в обороне так и в защите.

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      Рейтинг: +122

      Эльхан > Павел Буре 5 мая 2018, 20:50

      В свое время Эвертон тоже обыгрывал лидеров и сливал слабым :))))

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