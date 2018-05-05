Моуринью – о поражении от «Брайтона»: «Теперь вы понимаете, почему Лукаку всегда играет?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 37-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:1).

«Игра была не очень хорошей. Я выпустил других игроков, и они играли не на самом лучшем уровне. Когда футболисты индивидуально играют не лучшим образом, команде сложно показывать хороший футбол. Может, теперь вы не будете спрашивать меня, почему игрок А, Б или В не выходит на поле так часто.

Теперь вы понимаете, почему Лукаку всегда играет [бельгиец пропустил матч из-за травмы – прим. «Бомбардира»]? Вероятно, индивидуально наши игроки не так сильны, как считают окружающие.

Я знал, что могло случиться и сказал игрокам об этом. Но мы имеем, что имеем. Самоотдача в начале матча была высокой. Мне не удалось убедить игроков, что важно набрать еще четыре очка. Возможно, это моя вина, не их», – сказал Моуринью.

«МЮ» с 77-ю очками занимает вторую строчку в таблице.