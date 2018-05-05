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  • Моуринью – о поражении от «Брайтона»: «Теперь вы понимаете, почему Лукаку всегда играет?»

Моуринью – о поражении от «Брайтона»: «Теперь вы понимаете, почему Лукаку всегда играет?»

5 мая 2018, 00:46
13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 37-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:1).

«Игра была не очень хорошей. Я выпустил других игроков, и они играли не на самом лучшем уровне. Когда футболисты индивидуально играют не лучшим образом, команде сложно показывать хороший футбол. Может, теперь вы не будете спрашивать меня, почему игрок А, Б или В не выходит на поле так часто.

Теперь вы понимаете, почему Лукаку всегда играет [бельгиец пропустил матч из-за травмы – прим. «Бомбардира»]? Вероятно, индивидуально наши игроки не так сильны, как считают окружающие.

Я знал, что могло случиться и сказал игрокам об этом. Но мы имеем, что имеем. Самоотдача в начале матча была высокой. Мне не удалось убедить игроков, что важно набрать еще четыре очка. Возможно, это моя вина, не их», – сказал Моуринью.

«МЮ» с 77-ю очками занимает вторую строчку в таблице.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Брайтон Моуринью Жозе
Комментарии (13)
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Павел Буре
1525470904
Игроки не так сильны??? так ты же сам их выбирал!!! а где работа тренера??? Во что играет МЮ?? работа гвардиолы видна-контроль мяча, работа клопа видна - контратаки, а где же здесь работа мауринье??? а работа мауринье это нытье и поиск виновных кроме него!!! ну когда его уже уволят, сил нет смотреть на такой МЮ!!!!
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insider_retro
1525471259
Крайний абзац - верх говорильни обо всём и ни о чём, но сказано на 2, 5 строки!..))
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volfrik
1525478861
манчини напоминает, у того тоже игроки слабые
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anri1703
1525482017
мю доигрывает сезон в лч попали в лучшем случае кубок возьмут поэтому и играют не парясь выше 2 не поднимутся ниже 4 не упадут от того и итог
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Chaborz.1990
1525497044
В брайтоне тоже умеют играть.
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Gornostay
1525497606
МЮ уже в отпуске
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Oldtrafford83/97
1525500124
Нахера ты отпустил Златана,если у тебя один Лукаку????
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zigbert
1525519850
Набор слов не связанных друг с другом.
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