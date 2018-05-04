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  • Во Франции лучшим судьей стал арбитр, ударивший игрока «Нанта»

Во Франции лучшим судьей стал арбитр, ударивший игрока «Нанта»

4 мая 2018, 07:16
9

Во Франции выбрали лучшего арбитра сезона, сообщает Get French Football. Им стал Тони Шапрон, который стал широко известен в этом сезоне из-за скандала.

Напомним, в матче 20-го тура Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «ПСЖ», Шапрон ударил игрока «Нанта» Диего Карлоса после того, как тот подтолкнул его в спину и повалил на газон. После разбирательства Шапрона отстранили от работы за агрессивное поведение.

Стоит отметить, что в опросе по выбору лучшего арбитра сезона принимали другие французские судьи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Нант Карлос Диего Шапрон Тони
Комментарии (9)
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спанчес
1525409768
даже не ударил а я бы применил термин-" от 3,14 здил"
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спанчес
1525409843
а если серьезно нефиг подрезать
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ДАША Д
1525410662
Судьи проявили солидарность на будущее
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mialkov
1525414567
Судейский корпус прикололся над своим коллегой)))
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Lev Aleks
1525414680
Судья корочник))))
Ответить
zigbert
1525417483
Единичный эпизод не дает представления о полной картине.
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OfaZavr
1525426428
видимо потому что он так оригинально отреагировал на эпизод вот всем и запомнился))
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iBragim2102
1525432878
ударивший - громко сказано
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овертайм
1525774862
его бы в РФПЛ))
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