Во Франции лучшим судьей стал арбитр, ударивший игрока «Нанта»

Во Франции выбрали лучшего арбитра сезона, сообщает Get French Football. Им стал Тони Шапрон, который стал широко известен в этом сезоне из-за скандала.

Напомним, в матче 20-го тура Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «ПСЖ», Шапрон ударил игрока «Нанта» Диего Карлоса после того, как тот подтолкнул его в спину и повалил на газон. После разбирательства Шапрона отстранили от работы за агрессивное поведение.

Стоит отметить, что в опросе по выбору лучшего арбитра сезона принимали другие французские судьи.

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP