Во Франции лучшим судьей стал арбитр, ударивший игрока «Нанта»

Во Франции выбрали лучшего арбитра сезона, сообщает Get French Football. Им стал Тони Шапрон, который стал широко известен в этом сезоне из-за скандала.

Напомним, в матче 20-го тура Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «ПСЖ», Шапрон ударил игрока «Нанта» Диего Карлоса после того, как тот подтолкнул его в спину и повалил на газон. После разбирательства Шапрона отстранили от работы за агрессивное поведение.

Стоит отметить, что в опросе по выбору лучшего арбитра сезона принимали другие французские судьи.