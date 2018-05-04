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    Сауль выложил фото из раздевалки «Атлетико» после победы над «Арсеналом»

    Полузащитник «Атлетико» Сауль опубликовал фото из раздевалки команды после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом», на котором футболисты испанского клуба празднуют выход в финал турнира.

    «Мы едем в Лион!», – написал Сауль в твиттере.

    Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершилась со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры. Результат первой встречи – 1:1.

    Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы

    Источник: Twitter

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    04.05.2018 06:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 4 мая 2018, 08:25

      Атлетико классная команда по именам, причем под руководством Симеоне добивается колоссальных успехов...Ну вот стиль игры команды такой скучный, напоминает команды Моуриньо и Конте))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > VVS1985 4 мая 2018, 11:02

      Барса тоже катает мяч бесконечно долго....!)) Однако лучшая в мире! Главное результат!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 4 мая 2018, 06:37

      Гризманн Фотает?)))

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Atoniq 4 мая 2018, 09:44

      Он улетел с игроками Барсы отпраздновать))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 4 мая 2018, 06:35

      Мои поздравления,Атлетико!!! Желаю Вам победы в финале ЛЕ!!!

      2
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