Сауль выложил фото из раздевалки «Атлетико» после победы над «Арсеналом»

Полузащитник «Атлетико» Сауль опубликовал фото из раздевалки команды после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом», на котором футболисты испанского клуба празднуют выход в финал турнира.
«Мы едем в Лион!», – написал Сауль в твиттере.
Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершилась со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры. Результат первой встречи – 1:1.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы
Источник: Twitter