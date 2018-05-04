Сауль выложил фото из раздевалки «Атлетико» после победы над «Арсеналом»

Атлетико классная команда по именам, причем под руководством Симеоне добивается колоссальных успехов...Ну вот стиль игры команды такой скучный, напоминает команды Моуриньо и Конте))
Полузащитник «Атлетико» Сауль опубликовал фото из раздевалки команды после ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом», на котором футболисты испанского клуба празднуют выход в финал турнира.
«Мы едем в Лион!», – написал Сауль в твиттере.
Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» завершилась со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры. Результат первой встречи – 1:1.
¡¡¡Nos vamos a Lyon!!! #VamosAtlético !! @Atleti pic.twitter.com/eNPNcLtfu0— Saúl Ñiguez Esclapez (@saulniguez) 3 мая 2018 г.
Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы