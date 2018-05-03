Коста и Гризманн – в стартовом составе «Атлетико» на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Арсенала» на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

«Атлетико»: Облак, Годин, Хименес, Томас Парти, Эрнандес, Габи, Сауль, Коке, Витоло, Гризманн, Диего Коста.

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косиельни, Джака, Уилшир, Рэмзи, Озил, Лаказетт, Уэлбек.

Матч пройдет в Мадриде и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Результат первой встречи – 1:1.

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