«Арсенал» – лидер сезона по победам, голам и ударам в Лиге Европы

Лондонский «Арсенал» – лидер нынешнего сезона по количеству побед (8), числу голов (30) и ударам (186) в Лиге Европы.
Отметим, что в составе «Арсенала» разный топ-5 игроков по сыгранным минутам в АПЛ и Лиге Европы.
Сегодня команда проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико». Игра пройдет в Мадриде и начнется в 22:05 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1.
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— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 мая 2018 г.