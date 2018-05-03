«Арсенал» – лидер сезона по победам, голам и ударам в Лиге Европы

Лондонский «Арсенал» – лидер нынешнего сезона по количеству побед (8), числу голов (30) и ударам (186) в Лиге Европы.

Отметим, что в составе «Арсенала» разный топ-5 игроков по сыгранным минутам в АПЛ и Лиге Европы.

Сегодня команда проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико». Игра пройдет в Мадриде и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1.