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    «Челси» придется заплатить 8 миллионов за разрыв контракта Сарри с «Наполи»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри летом может перебраться в английскую Премьер-лигу, где в его услугах заинтересован «Челси».

    На днях агент специалиста провел встречу с представителями лондонского клуба, на которой обсуждалась принципиальная возможность подписания контракта. Известно, что в действующем соглашении итальянца с «Наполи» есть пункт, согласно которому «Челси» придется выплатить 8 миллионов евро за досрочный разрыв бумаг.

    Сарри уже дал распоряжение своим помощникам изучать английский язык.

    Источник: Football Italia

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    03.05.2018 11:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 19:13

      Челси придется раскошелиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 3 мая 2018, 17:49

      Пусть Конте остается! Не те игроки пришли в клуб просто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 мая 2018, 15:51

      сарри не делай ошибку ! в наполи все получиться ! не нужен тебе этот автобус. да и ромка жиденок быстрее повеситься за эти 8 лямов да и плюс еще конте бабок надо отстегнуть !

      -1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 мая 2018, 11:56

      да еще и конте надо будет отстегнуть

      0
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