«Челси» придется заплатить 8 миллионов за разрыв контракта Сарри с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри летом может перебраться в английскую Премьер-лигу, где в его услугах заинтересован «Челси».

На днях агент специалиста провел встречу с представителями лондонского клуба, на которой обсуждалась принципиальная возможность подписания контракта. Известно, что в действующем соглашении итальянца с «Наполи» есть пункт, согласно которому «Челси» придется выплатить 8 миллионов евро за досрочный разрыв бумаг.

Сарри уже дал распоряжение своим помощникам изучать английский язык.