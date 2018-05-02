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    Ловчев не сомневается, что Черчесов включит Дзюбу в заявку на чемпионат мира-2018

    Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поговорил об игре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт видит форварда в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

    «Арсенал» может повлиять на чемпионскую гонку и на распределение медалей. Туляки играют в Москве с ЦСКА, а затем принимают в последнем туре «Локомотив». Уверен, что соперникам «Арсенала» придется непросто. И еще надо учесть фактор Дзюбы. Он в матче с «Анжи» опять был очень активен и полезен.

    Дзюба силен, когда ему надо доказывать. Когда-то он доказывал Валерию Карпину, что его несправедливо отправили в аренду в «Томь», а затем в «Ростов». Артем забивной форвард, а у нас не так много нападающих. И я уже не раз говорил и еще раз повторю: уверен, Дзюба сыграет на чемпионате мира», – сказал Ловчев.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.05.2018 22:05
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 16:52

      Да скорей всего так и произойдет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 10:43

      ну за неимением и Дзюба - нападающий))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 мая 2018, 08:14

      И это усиление?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 мая 2018, 01:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все предсказания Семафорыча сбываются с точностью наоборот.

      -5
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 3 мая 2018, 00:10

      Логика в этом есть, но её нет у Черчесова, иначе бы он не игнорировал Денисова. Очень обидчивый у нас тренер.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 23:26

      Точно нужно брать, но не болотного же с нулём в активе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 мая 2018, 22:43

      Забивной здесь. На ЧМ нужны другие качества.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 мая 2018, 22:27

      Не верю Ловчеву - он Локо предвещал чемпионство в Краснодаре....

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