Ловчев не сомневается, что Черчесов включит Дзюбу в заявку на чемпионат мира-2018

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поговорил об игре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт видит форварда в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

«Арсенал» может повлиять на чемпионскую гонку и на распределение медалей. Туляки играют в Москве с ЦСКА, а затем принимают в последнем туре «Локомотив». Уверен, что соперникам «Арсенала» придется непросто. И еще надо учесть фактор Дзюбы. Он в матче с «Анжи» опять был очень активен и полезен.

Дзюба силен, когда ему надо доказывать. Когда-то он доказывал Валерию Карпину, что его несправедливо отправили в аренду в «Томь», а затем в «Ростов». Артем забивной форвард, а у нас не так много нападающих. И я уже не раз говорил и еще раз повторю: уверен, Дзюба сыграет на чемпионате мира», – сказал Ловчев.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.