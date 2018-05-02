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  • Ловчев не сомневается, что Черчесов включит Дзюбу в заявку на чемпионат мира-2018

Ловчев не сомневается, что Черчесов включит Дзюбу в заявку на чемпионат мира-2018

2 мая 2018, 22:05
9

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поговорил об игре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт видит форварда в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

«Арсенал» может повлиять на чемпионскую гонку и на распределение медалей. Туляки играют в Москве с ЦСКА, а затем принимают в последнем туре «Локомотив». Уверен, что соперникам «Арсенала» придется непросто. И еще надо учесть фактор Дзюбы. Он в матче с «Анжи» опять был очень активен и полезен.

Дзюба силен, когда ему надо доказывать. Когда-то он доказывал Валерию Карпину, что его несправедливо отправили в аренду в «Томь», а затем в «Ростов». Артем забивной форвард, а у нас не так много нападающих. И я уже не раз говорил и еще раз повторю: уверен, Дзюба сыграет на чемпионате мира», – сказал Ловчев.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Арсенал Дзюба Артем Черчесов Станислав Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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пряник929
1525289243
Не верю Ловчеву - он Локо предвещал чемпионство в Краснодаре....
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Бриг
1525290226
Забивной здесь. На ЧМ нужны другие качества.
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VVM1964
1525292209
При всей моей антипатии к Дзюбе - надо брать , если сохранит мотивацию , будет полезен .
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Федя Кабак
1525292806
Точно нужно брать, но не болотного же с нулём в активе
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Черкизовский Кот
1525295407
Логика в этом есть, но её нет у Черчесова, иначе бы он не игнорировал Денисова. Очень обидчивый у нас тренер.
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Tostao
1525301452
Все предсказания Семафорыча сбываются с точностью наоборот.
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Zeff
1525324496
И это усиление?
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OfaZavr
1525333438
ну за неимением и Дзюба - нападающий))
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zigbert
1525355556
Да скорей всего так и произойдет.
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