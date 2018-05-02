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  • Экс-тренер «Зенита»: «За последние годы мы загубили несколько поколений футболистов, которые могли и должны были играть в команде»

Экс-тренер «Зенита»: «За последние годы мы загубили несколько поколений футболистов, которые могли и должны были играть в команде»

2 мая 2018, 16:44
31

Бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин посетовал на то, что петербургский клуб перестал готовить своих воспитанников. По его словам, в последние 15 лет главные тренеры сине-бело-голубых лишь приобретали футболистов, а не растили пополнение для команды.

– Манчини сетует на отсутствие исполнителей соответствующего класса, которых руководители клуба, несмотря на заверения, так и не купили…

– Сколько же можно покупать в зависимости от пожеланий тренера! Пришел Властимил Петржела – образовалась чешская диаспора, при Дике Адвокате закупили новую партию легионеров, Андре Виллаш-Боаш вообще продолжить работу отказался, только прослышав о возможной продаже Халка и Акселя Витселя. За последние 15 лет никто из главных тренеров «Зенита» не захотел растить пополнение для команды, все хотели только покупать.

– Пожалуй, уже ни для кого не является секретом, что Манчини после окончания сезона покинет Санкт-Петербург. Перед руководством «Зенита» стоит непростая задача по поиску преемника…

– Да разве только главного тренера нужно искать! Вся беда в том, что в «Зените» сегодня нет команды. Нет ни слаженности в игре, ни уважения друг к другу по ходу матча. Если что-то и получается, то спонтанно. Мы загубили за последние годы несколько поколений питерских футболистов, которые могли и должны были играть в лучшей команде города. И теперь вся политика строится на том, что нужно кого-то купить. От этого и сборная страдает.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (31)
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Отчаянный Пердун
1525270412
" Пришел Властимил Петржела – образовалась чешская диаспора" и 15 лет ни кого не растили! А Кержаков, Аршавин, Быстров, Денисов? все начинали при Петржеле.
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rubinovyi2
1525272007
"Мы загубили за последние годы несколько поколений питерских футболистов..." И не только питерских..((
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BRO_football
1525272045
Зениту проще купить, чем вырастить самому. Своих пусть воспитывают те, у кого денег нет - клубы нижней части РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, да любители. Безусловно, это плохо. Топ-клубы РФПЛ не хотят или не могут выращивать и впускать основную команду свою молодёжь, потому что это долго, трудно и затратно. Хоть что-то в этом плане начало получаться у ЦСКА, на том им спасибо. Но отнюдь не от хорошей жизни армейцы этим занялись. Опять-таки сказалось финансовое состояние, о котором я говорил выше. Но с другой стороны, те же Реал или Барселона при своём огромном бюджете не забывают о своих воспитанниках. И не так часто, но всё же появляются в их составе 1-2 новых испанца, которых, если повезёт, можно будет хорошо продать за пределы своей страны. Так, получается, что дело не совсем в деньгах, а в самих людях! Виновато руководство клубов, которое не понимает всех преимуществ грамотной работы с молодёжью.
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polt
1525272559
Деньги ХАЛЯВНЫЕ есть - в этом вся беда. Кому хочется заморачиваться с воспитанием молодежи и ждать будущего. Политика зенитовского руководства: купить готовых игроков и надеяться на быстрый результат. Но не получается...
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insider_retro
1525272879
Боссы хотят результат сразу и не готовы ждать, когда подрастут воспитанники... Тема многострадальная и присуща не только Зениту... Ну, а по Зениту просто любопытно насколько и как развернётся "вектор развития клуба" и его комплектование с приходом нового специалиста... Навряд ли, он начнёт свою деятельность с просмотров "Зенит-2" и других молодых дарований в своих возрастах!..
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Полная Канистра
1525273085
когда учить то ? руководству нужен результат сейчас и быстро плевать им на своих воспитанников
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Татарин за ЦСКА
1525274868
просто нужен тренер с русским паспортом. ввели бы лемит на легионеров не на футболистов,а на тренеров))))
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OfaZavr
1525278795
это верно, тренера заграничные не хотят возиться с молодыми и требуют состоявшихся, опытных игроков да и руководство ставит перед ними большие задачи для решения которых некогда заниматься молодежью, хотя иногда и они подтягивали к основе одно-двух из молодежки.
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Krossmen73
1525286316
Эта проблема касается не только Зенита.В большинстве клубов ТОП пятёрки практически та же ситуация.Разве что у Галицкого подросла толковая молодёжь и в планах клуба начинать заигрывать их потихоньку в основе,а остальных продавать в различные лиги.Глядишь что и проклюнется толковое..Питер же с этим вопросом загнал себя в полную.....После звёздного выпуска "Смены"- Аршавина,Кержакова и др. в основу не пришёл никто...Выходит что наши футбольные школы работают в холостую???Жаль...
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nemolod
1525286477
Все эти приглашения иностранцев в избыточном количестве как тренеров,так и игроков-только от больших денег ! Легионеры должны быть в команде,но очень точечно,чтобы они составляли меньшинство в команде,а если их добрая половина да еще с иностранцем-тренером,то это уже диаспора,диктующая свои интересы! А Зонин ответом на последний вопрос четко дал определение-НЕТ КОМАНДЫ!
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