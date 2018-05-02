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    Экс-тренер «Зенита»: «За последние годы мы загубили несколько поколений футболистов, которые могли и должны были играть в команде»

    Бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин посетовал на то, что петербургский клуб перестал готовить своих воспитанников. По его словам, в последние 15 лет главные тренеры сине-бело-голубых лишь приобретали футболистов, а не растили пополнение для команды.

    – Манчини сетует на отсутствие исполнителей соответствующего класса, которых руководители клуба, несмотря на заверения, так и не купили…

    – Сколько же можно покупать в зависимости от пожеланий тренера! Пришел Властимил Петржела – образовалась чешская диаспора, при Дике Адвокате закупили новую партию легионеров, Андре Виллаш-Боаш вообще продолжить работу отказался, только прослышав о возможной продаже Халка и Акселя Витселя. За последние 15 лет никто из главных тренеров «Зенита» не захотел растить пополнение для команды, все хотели только покупать.

    – Пожалуй, уже ни для кого не является секретом, что Манчини после окончания сезона покинет Санкт-Петербург. Перед руководством «Зенита» стоит непростая задача по поиску преемника…

    – Да разве только главного тренера нужно искать! Вся беда в том, что в «Зените» сегодня нет команды. Нет ни слаженности в игре, ни уважения друг к другу по ходу матча. Если что-то и получается, то спонтанно. Мы загубили за последние годы несколько поколений питерских футболистов, которые могли и должны были играть в лучшей команде города. И теперь вся политика строится на том, что нужно кого-то купить. От этого и сборная страдает.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    02.05.2018 16:44
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:22

      Все правильно ,купить игрока проще чем его вырастить.

      2
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      Рейтинг: +60

      pul 2 мая 2018, 23:00

      Да смотрите вы на молодёжку краснодара,цска,спартака там столько талантов,были бы тренера которые доведут их до основы грандов России,и из них заиграет пускай половину,вот это надо ,а растить заграничную молодёжь это утопия....

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 мая 2018, 21:41

      Все эти приглашения иностранцев в избыточном количестве как тренеров,так и игроков-только от больших денег ! Легионеры должны быть в команде,но очень точечно,чтобы они составляли меньшинство в команде,а если их добрая половина да еще с иностранцем-тренером,то это уже диаспора,диктующая свои интересы! А Зонин ответом на последний вопрос четко дал определение-НЕТ КОМАНДЫ!

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 мая 2018, 21:38

      Эта проблема касается не только Зенита.В большинстве клубов ТОП пятёрки практически та же ситуация.Разве что у Галицкого подросла толковая молодёжь и в планах клуба начинать заигрывать их потихоньку в основе,а остальных продавать в различные лиги.Глядишь что и проклюнется толковое..Питер же с этим вопросом загнал себя в полную.....После звёздного выпуска "Смены"- Аршавина,Кержакова и др. в основу не пришёл никто...Выходит что наши футбольные школы работают в холостую???Жаль...

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 2 мая 2018, 20:02

      Давно понятно , что Зенит это кладбище футболистов

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 2 мая 2018, 19:38

      Это из-за проклятых несметных народных денег

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 19:33

      это верно, тренера заграничные не хотят возиться с молодыми и требуют состоявшихся, опытных игроков да и руководство ставит перед ними большие задачи для решения которых некогда заниматься молодежью, хотя иногда и они подтягивали к основе одно-двух из молодежки.

      5
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      Рейтинг: +4

      sport1704 2 мая 2018, 19:28

      Если делaете ставки -> bets-info.ru

      -2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 2 мая 2018, 19:18

      создать параллельную проф лигу без легионеров и популяризировать её. народ подтянется и футбол России переплюнет Немецкий и Бразильский.

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 2 мая 2018, 18:51

      Отлично сказано.! Есть еще здравомыслящие люди.

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