Экс-тренер «Зенита»: «За последние годы мы загубили несколько поколений футболистов, которые могли и должны были играть в команде»

Бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин посетовал на то, что петербургский клуб перестал готовить своих воспитанников. По его словам, в последние 15 лет главные тренеры сине-бело-голубых лишь приобретали футболистов, а не растили пополнение для команды.

– Манчини сетует на отсутствие исполнителей соответствующего класса, которых руководители клуба, несмотря на заверения, так и не купили…

– Сколько же можно покупать в зависимости от пожеланий тренера! Пришел Властимил Петржела – образовалась чешская диаспора, при Дике Адвокате закупили новую партию легионеров, Андре Виллаш-Боаш вообще продолжить работу отказался, только прослышав о возможной продаже Халка и Акселя Витселя. За последние 15 лет никто из главных тренеров «Зенита» не захотел растить пополнение для команды, все хотели только покупать.

– Пожалуй, уже ни для кого не является секретом, что Манчини после окончания сезона покинет Санкт-Петербург. Перед руководством «Зенита» стоит непростая задача по поиску преемника…

– Да разве только главного тренера нужно искать! Вся беда в том, что в «Зените» сегодня нет команды. Нет ни слаженности в игре, ни уважения друг к другу по ходу матча. Если что-то и получается, то спонтанно. Мы загубили за последние годы несколько поколений питерских футболистов, которые могли и должны были играть в лучшей команде города. И теперь вся политика строится на том, что нужно кого-то купить. От этого и сборная страдает.