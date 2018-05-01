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    Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и в третий раз подряд вышел в финал, Бензема сделал дубль

    Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и немецкой «Баварией». Хозяева добились ничьей, которая проводит их в финал. Дублем отметился Карим Бензема.

    Напомним, что в последних двух розыгрышах главного еврокубка победа оставалась именно за сливочными.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 2:2 (1:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Киммих, 3; 1:1 – Бензема, 11; 2:1 – Бензема, 46; 2:2 – Хамес Родригес, 63.

    «Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Модрич, Марсело, Лукас, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73).

    «Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Алькантара, Хамес Родригес (Мартинес, 84), Рибери, Левандовски.

    Предупреждения: Модрич, 62; Лукас, 65; Варан, 88; Каземиро, 89 – нет.

    Первый матч: 2:1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 23:38
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 10:56

      Этот матч оправдал ожидания.Игра держала в напряжении до последних секунд.Для победы ,Баварии не хватило совсем чуть чуть.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 2 мая 2018, 09:15

      Остановить такой Реал способен лишь один клуб БАРСЕЛОНА, ПРОСТО ВСПОМНИТЕ КОГДА РЕАЛ ШЁЛ ЕЩЁ ЛУЧШЕ ТО РЕАЛ СДОХ В МАТЧЕ У СЕБЯ С БАРСОЙ, ИМ НУЖЕН ТАКОЙ СОПЕРНИК ЧТОБ РАССКАТЫВАЛ И В АТАКЕ БЫЛ МЕССИ.. ПО МНЕ ТАК МЫ УВИДИМ САМОЕ ЗРЕЛИШНОЕ ЭЛЬ КЛАССИКО ЗА ВСЁ ВРЕМЯ, ВЕДЬ ПОСЛЕДНЕЕ ДЛЯ ИНЬЕСТЫ, ЧИСТО ДЛЯ НЕГО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ КОРИДОР.. И ВТОРОЕ ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ ПОЧТИ ЧЕМПИОНОВ ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +14

      llekk 2 мая 2018, 08:11

      Ещё раз убедился что Реал великая команда и самое главное с великим тренером . Не просто выиграли но и поглумились ещё над мальчиками,так может только великая команда ,все видели рожи немцев и итальяшек после их матчей в Мадриде , это притом что и Юве и Бавария подпрыгнули выше себя и показали свои лучшие матчи. Щас знатоки начали Бавария была лучше Юве был лучше ,ну да в 1990 году Камерун на ЧМ тоже был лучше всех. Прости нужно понять что как только Реал оказывался в беде ,пропускал гол(ы)первыми во всех матчах ,то тут же включался и забивал ,тут как мы видим уже нет никакой разницы кто перед ним Бавария Юве или ПСЖ.Вот это называется классом . Реалу просто нужно было включиться на полную минут на 20 забить 2-3 банки и потом расслабиться.Но увы зажрались Кристина и компания ,тяжело Зидану . По моменту Марсело за такое не назначают пендель, ещё и на линии штрафной там было ,это вообще не опасный момент это не один на один когда Бензема сбили ,вот это 100 % нужно было удалять ещё защитника Баварии. При том что Реал играл в 10 можно сказать ,Кристина стояла всю игру.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > llekk 2 мая 2018, 08:56

      Мяч попал в руку Марсело, и там был чистой руки пенальти ? Не штрафной а пенальти!!!! Те кто плакал говорил что вот в на. тоом же стадионе Юве на прошлой стадии поставили пенальти не правильно и тд. То вот щас мне точно понятно, что у судьи всё было под контролем

      1
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      Рейтинг: +186

      qwerty991 2 мая 2018, 02:41

      Всё просто "Не забиваешь - пролетаешь". Реал с победой, Бавария удачи.

      1
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 2 мая 2018, 02:02

      Всё по делу

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 мая 2018, 01:10

      Печально когда ты доминируешь оба матча, а дальше проходит менее выразительная команда.

      3
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      Рейтинг: +906

      Football06 2 мая 2018, 00:53

      DeStar настоящий дибил, как мне тебя жалко.. Пишет про пенальти на Бензема, пишет про реализацию и тд. Ты кто вообще? Ты ясно реалодрочер, да бл тут трудно признать что Реал просто отскочил, ну это же видно.. Реал просто на просто засчёт судьи который заметь сначала в ворота реала не поставил пенальти в первом же тайме, а там ошибки вратаря не могло быть и тд. Матч был бы уже другим, а нет опять оправдания, смелости не хватает как тебе так и Реалу признать поражение.. Ведь Именно Реал начал говорить что не будет делать чемпионский коридор Барсе, лохи

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 2 мая 2018, 01:08

      Причём тут вообще чемпионский коридор ?у тебя все к Барселоне сводится или что ? Ты фан барсы видимо? раз пытаешься за счёт одной соринки против Реала выехать на другой результат . Чего тебе меня жалко ? У меня все отлично ) ты просто идиот видимо , раз переходишь на личности , кто я?зачем тебе от знать ? Или мой статус в жизни решает ценность моего мнения ?)да пишу про пенальти на Бензема а что ? Не было ? Да ?так кто тогда дибил , если ты видишь один пенальти а другого нет ?я вижу оба , я это не отрицал . И то что Реал сыграл хренового я уже писал , чио Бавария была лучше тоже , и не один раз писал , что значит ошибки вратаря могло бы и не быть ? Снова версии если бы да кабы ?а может как нибудь по факту будем? Если б Баварии не попадались каждый раз бешикташи Севильи и ромы то Баварии могло бы и не быть в полуфинале верно ? Никакого поражения тут и не было , счёт на табло , пенальти на Марсело был 90% , на Бензема , поменьше , но тоже был . И что теперь ?

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 2 мая 2018, 01:09

      Ведь именно Реал говорил что не будет делать чемпионсткиц коридор )) вот к чему вот ?) причём тут Барселона вообще ?) Реал обязан делать ?барса реалу делала ?) после побел в лч, в кчм, барса в лице пике в основном только херню несла на Реал )

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 2 мая 2018, 09:00

      Ты действительно дибил, ты прочти мой комм а потом пиши ба р. ан, там написанно что ты ба.. Р.. Н говоришь про пенальти Бензема а хотя там таким как ты говорить нечего идиот, В ворота реала нн поставили 2 пенальти где Рамос нарушал и где Марсело в руку.. И 1 пенальти был на Бензема, но! Оба пенальти в ворота Реала были раньше чем этот, а если из 2 пенальти забит был бы 2 или хотя бы 1 в первом тайме рука Марсело то игра была б уже другая

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 2 мая 2018, 09:08

      Когда человек ничего не знает об этой традиции и несет чушь собачью так хочется смеяться.. Барса раньше делала Реалу Чемп коридор.. Запомни. Это и не сделала когда те Видете ли стали Клубными Чемпионами Мира.. И тогда заметь Барса не обязанна это делать, так как Барса не играли вместе с Реалом там в том турнире.. А у Реала пошли отмазки и многим сказать нечего все даже игроки Реала говорят что вот нам сказал Зидан не делать, а Зидану сверху, ведь гордость не позволяет и считают после всего легендами, ЛЕГЕНДЫ ДЕПОРТИВО ЗНАЯ ЧТО ВЫЛЕТЯТ ИЗ ПРИМЕРЫ ПОКАЗАЛИ красивую ИГРУ И СДЕЛАЛИ ЧЕМПИОНСКИЙ КОРИДОР.. ДАЖЕ ЗЕЙДОРФ БЫЛ РАД ЭТОМУ ВОТ ОН МУЖИК А НЕ КАК ВАШИ ПЛАКСЫ, И ГДЕ ВАША КРИСТИНА В ПОСЛ ТРЕХ МАТЧАХ. ЧТО-ТО НЕ ВИДНО УЖЕ БАВАРИЯ НЕ ДАВАЛА МЯЧ В ШТРАФНУЮ ДОСТАВЛЯТЬ? УЖЕ НЕ БЫЛО ДА 10 МОМЕНТОВ НА ГОЛ ВАХААХАХА А МЕССИ УЖЕ С ЗОЛОТОЙ БУТЦОЙ И С БАРСОЙ У КОТОРОЙ ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ ЖДУТ.. А РЕАЛ ЗА СЧЁТ СУДЕЙ В ФИНАЛЕ И ЗА СЧЕт них же и победит.. А потом будете говорите что всё было правильно и тд. А мы то всё видели лол.. Удачи вам в ЛЧ , хотя МОХАММЕД САЛАХ НАКАЖЕТ ВАС ТАМ..

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 2 мая 2018, 09:10

      БАРСА ДЕЛАЛА РЕАЛУ, РЕАЛ ОБЯЗАН И БАРСА ОБЯЗАННА ЭТО ТРАДИЦИИ И ИХ НЕ НАДО НАРУШАТЬ. А РЕАЛ ОФИГЕЛ ПОСЛЕ ТОГО КАК БАРСА СДЕЛАЛА И НАЧАЛА НЕСТИ ХРЕНЬ И ГОВОРИТЬ ЧТОБ СДЕЛАЛА ЕЩЁ ПОСЛЕ ВЫИГРЫША В КЛУБНОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ВООБЩЕ ОФИГЕЛИ

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 2 мая 2018, 21:33

      Во ПЕРВЫХ ВЫРУБИ КАПС ЛОК ИДИОТ. Не сравнивай депортиво и реал, депор не претендент на чемпионство. ты самый настоящий нытик и троль, только херню несешь необоснованную. Барса также отказывался делать коридоры и если ты болеешь за барсу должен это знать. И причем тут роналду? ты что на него каждый день лысого гоняешь? вот с какого он у тебя в голове постоянно? а месси с ромой где был? орешки на поле искал ходил? мне так нужно отвечать? У тебя ж конечно, барса везде честная а реал всегда левый) салах у месси зб заберет) чтобы ты ныл поменьше потом) Я не врубаюсь вообще что ты пытаешься доказать , когда одно и тоже пишешь в каждом сообщении.Что там рамос нарушал?)каждое падение теперь за пенальти считать?)) начинается снова если бы да кабы. Может быть если б в прошлом году баварии не поставили левый пеналь в ворота реал третья мировая бы началась, или какую еще херню мне придумать чтобы с тобой на одном уровне уже начать разговаривать? будешь ныть и ныть и ныть и ныть про пенальти, был 1, уже 2 откуда-то, щас насобираешь еще с десяток моментов , может еще удаление должно быть ? или тех. поражение? не?

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      DeStar > Football06 2 мая 2018, 21:34

      и заметь, статья о ЛЧ, об игре баварии и реала, а ты мне все тычешь ****** своим ипаным коридором никому нах уй не нужным, нафига? зачем? что тебе надо?)

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 2 мая 2018, 00:51

      Реал и болельщиков с победой.
      Вообще очень смешанные впечатления остались от этого противостояния - с одной стороны если смотреть глазами простого болельщика, для которого на первом месте это россыпь голевых моментов, то для него, конечно, Бавария была сильнее, причем в обоих матчах, немцы очень здорово прессинговали, контрпрессинговали, давили, навешивали, разрезали и за оборону Реала было страшно практически в каждой атаке.
      С другой - ужасная реализация все тех же немцев, за которую нельзя винить никого кроме себя, а как известно плохая реализация ничуть не лучше, чем неспособность создавать эти самые голевые моменты.
      В отдельную строку хочется вынести ошибки все той же Баварии...это просто кошмар, ребята.... о каком судействе, какой неудаче и о каком отскоке можно говорить, если ты в обоих матчах просто даришь 2!! мяча сопернику под фанфары и фейерверки...честно говоря еще перед началом этого противостояния у меня было предчувствие, что именно позиция голкипера будет ключевой и определяющей в обоих матчах, так и получилось, Навас был на голову сильнее своего оппонента напротив, что по сути и предрешило исход противостояния. По моему мнению будь в воротах Нойер в своей лучшей форме он отбил бы и мяч Асенсио в первом матче, причем легко, но это все если бы да кабы...
      Много я сказал про Баварию, практически ничего не сказал о Мадриде..многим может показаться, что Реал провел 2 очень слабых матча по сути, что им просто повезло, мол это Бавария сама им проиграла а не испанцы выиграли, на что хочется ответить, что в противостоянии таких больших команд это просто невозможно, есть хорошая фраза, что ты играешь всегда так как тебе позволяет соперник, и то, что Бавария ошиблась грубейшим образом 2 раза это прямое следствие давления Реала - в первую очередь психологического, в этом плане команда Зидана невероятно крепка, кажется их ничто не может сломить,в отличие от все тех же немцев, которые то и дело постоянно апеллировали к арбитру, спорили, размахивали руками, да и пред матчем было много недостойных слов от игроков, которые представляют такой большой клуб.
      Подводя итог, учитывая все вышесказанное, я думаю, многие согласятся, что результат в целом справедливый, так как в матчах такого уровня и накала практически никогда нельзя однозначно сказать кто был лучше, а кто хуже, но однозначно можно сказать, что побеждает как правило тот у кого крепче нервы и кто меньше ошибается. Остается только поздравить Зидана, который словно прививает свой характер охотника команде, которая умеет терпеть все невзгоды и ждет своего верного шанса чтобы убить опаснейшего зверя, что на мой взгляд заслуживает как минимум уважения, как максимум восхищения.

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      Рейтинг: +1130

      petr69 2 мая 2018, 00:40

      А может Зидан пробовал катиначчо и у него получилось

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 2 мая 2018, 00:33

      В чем Реал сегодня победил Баварию? В собранности - играли с холодной головой, Бавария же пыталась "отомстить" за прошлый год...видаль вообще убил своим постом со мстителями - 30 лет челу, а на лицу ронни че наклеил...ппц

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