Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и в третий раз подряд вышел в финал, Бензема сделал дубль

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и немецкой «Баварией». Хозяева добились ничьей, которая проводит их в финал. Дублем отметился Карим Бензема.

Напомним, что в последних двух розыгрышах главного еврокубка победа оставалась именно за сливочными.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 2:2 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Киммих, 3; 1:1 – Бензема, 11; 2:1 – Бензема, 46; 2:2 – Хамес Родригес, 63.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Модрич, Марсело, Лукас, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73).

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Алькантара, Хамес Родригес (Мартинес, 84), Рибери, Левандовски.

Предупреждения: Модрич, 62; Лукас, 65; Варан, 88; Каземиро, 89 – нет.

Первый матч: 2:1.

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