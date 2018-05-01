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  • Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и в третий раз подряд вышел в финал, Бензема сделал дубль

Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Баварией» и в третий раз подряд вышел в финал, Бензема сделал дубль

1 мая 2018, 23:38
89

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и немецкой «Баварией». Хозяева добились ничьей, которая проводит их в финал. Дублем отметился Карим Бензема.

Напомним, что в последних двух розыгрышах главного еврокубка победа оставалась именно за сливочными.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Бавария (Германия) – 2:2 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Киммих, 3; 1:1 – Бензема, 11; 2:1 – Бензема, 46; 2:2 – Хамес Родригес, 63.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема (Бэйл, 72), Модрич, Марсело, Лукас, Асенсио (Начо, 88), Ковачич (Каземиро, 73).

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Алькантара, Хамес Родригес (Мартинес, 84), Рибери, Левандовски.

Предупреждения: Модрич, 62; Лукас, 65; Варан, 88; Каземиро, 89 – нет.

Первый матч: 2:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Бавария Бензема Карим
Комментарии (89)
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vshter76
1525207224
Кто бы ни выиграл этот сезон Лиги Чемпионов, лишь бы не Реал.
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Антибиотик
1525207236
Как всегда никчемному реалу везет...
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Сансей
1525207292
Мразь Чакыр тащит мразей за уши в финал...кончиты...
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acer2003
1525207491
Недостойный выход Реала в финал(( Победы Ливерпулю!!!
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Shogun
1525207622
Длинные уши они такие и зачем тогда 4й слепой судья за воротами, если баварца бьют по ногам пенки нет, цепляют за футболку пенки нет, уже в наглую выносят мяч руками и пенки опять нет, а тут против Юве защитник выбил мяч и случайно задел игрока Реала и сразу 11 метров, тогда по таким меркам я насчитал 7 пенок Реалу и теперь я думаю, что такого должно случиться чтобы в ворота Реала поставили пенку убийство или для начала отрыв с корнем конечности
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Sergil
1525207887
А куда в этом матче пропал дельфин по кличке Нырялду? Он вообще играл? =)
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KsiroN
1525208135
Как я и говорил две недели назад, мешки нынешняя Бавария, комментарий мой заминусовали, но повторю еще раз, это мешки и переоцененная команда. Как её нахваливали перед плей-офф, да какая машина, да как она всех в своей личной и персональной Бундеслиге рвет по 7-0, ну а в итоге то чего? Пока Бавария будет единоличным клубом в Германии, пока будет трансферами ослаблять своих конкурентов по чемпионату, так и будут ходить по полю руками размахивать, лично мне еще все с Севильей было понятно, я уже тогда увидел что с Реалом им ловить нечего. Единственная команда которая могла Реалу противостоять, вылетела с треском. Я удивлен что Реал им сегодня больше не отвесил. Пока в Германии такой чемпионат, так и будут получать, и каждый раз будут в шоке от того что против них в футбол играют, от того что прессингуют их постоянно, да и вообще от того что забивают им и по воротам бьют. Я еще раз повторю нынешняя Бавария переоцененная команда, а вы и дальше минусуйте коммент и убеждайте себя что это не так.
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Muhametshin
1525208193
чакыр хоть и нормальный судья но не поставленное пенальти его не красит, а реал тем более, потому что буффон и его команда больше заслуживал полуфинала чем никакущий реал со своим хвалёным роналду, финал вообще смысла смотреть нету, это будет унылая говноигра сливочных где они обязательно выиграют непостижимым образом ну в общем как всегда.
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almanev
1525208252
ПСЖ - гегемон французского футбола последних лет, Ювентус - гегемон итальянского футбола, Бавария - немецкого. И у кого-то еще есть мнение, что Реал не достоин финала? Смешно.
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zatonn
1525208507
Моральных уродов тяжело обыграть, особенно при слепых судьях. Если мяч попадает в ладонь и меняет направление движения и это не пенальти, так что же тогда пенальти?
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