YouTube-канал «Зенита» – на 15 месте в списке самых популярных среди европейских клубов

Ну давайте, сектанты, расскажите про не популярность Зенита и про народные бабки... Напомню к слову, что именно популярность приносит бабло команде - это и билеты на матч, это продажа атрибутики, продажа прав на трансляции матчей и даже тот самый канал на Ютубе. + трансферы конечно. Никто не забыл, по чём мы продали Халка с Витселем? И стадик у нас на 90% забит даже на матчах со всякими Анжи, Амкарами и Спартаками.
Канал «Зенита» в YouTube вошел в топ-20 самых популярных среди европейских клубов по итогам апреля.
Исследование было проведено агентством Deportes&Finanzas.
При составлении рейтинга главным показателем являлось общее количество просмотров. Первое место заняла «Барселона», на втором расположился «Ливерпуль», третьим стал «Реал».
«Зенит» расположился на 15 строчке, опередив «Марсель», ПСВ, «Тоттенхэм», «Рому» и «Интер».
twit text
— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 1 мая 2018 г.