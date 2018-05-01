YouTube-канал «Зенита» – на 15 месте в списке самых популярных среди европейских клубов

Канал «Зенита» в YouTube вошел в топ-20 самых популярных среди европейских клубов по итогам апреля.

Исследование было проведено агентством Deportes&Finanzas.

При составлении рейтинга главным показателем являлось общее количество просмотров. Первое место заняла «Барселона», на втором расположился «Ливерпуль», третьим стал «Реал».

«Зенит» расположился на 15 строчке, опередив «Марсель», ПСВ, «Тоттенхэм», «Рому» и «Интер».