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  • YouTube-канал «Зенита» – на 15 месте в списке самых популярных среди европейских клубов

YouTube-канал «Зенита» – на 15 месте в списке самых популярных среди европейских клубов

1 мая 2018, 18:31
13

Канал «Зенита» в YouTube вошел в топ-20 самых популярных среди европейских клубов по итогам апреля.

Исследование было проведено агентством Deportes&Finanzas.

При составлении рейтинга главным показателем являлось общее количество просмотров. Первое место заняла «Барселона», на втором расположился «Ливерпуль», третьим стал «Реал».

«Зенит» расположился на 15 строчке, опередив «Марсель», ПСВ, «Тоттенхэм», «Рому» и «Интер».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Ливерпуль Реал
Комментарии (13)
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artem 81
1525189052
Толку от этой популярности, играть ребята надо и достигать высоких результатов, а не красоваться в непонятном рейтинге.
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DeStar
1525190005
бетис?)
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vick-north-west
1525191021
Это они еще Ю-тюб канал ФК Тамбов не видели...
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Полная Канистра
1525195078
сами себя воткнули в свой же канал или как?
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_Marqella_
1525200418
что то народной команды не видно....))
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nik55
1525201309
клоуны---источник супер
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jet andy
1525206470
Там ведущий крутой, да и вообще креативненько всё!
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Mariner
1525214083
Ну давайте, сектанты, расскажите про не популярность Зенита и про народные бабки... Напомню к слову, что именно популярность приносит бабло команде - это и билеты на матч, это продажа атрибутики, продажа прав на трансляции матчей и даже тот самый канал на Ютубе. + трансферы конечно. Никто не забыл, по чём мы продали Халка с Витселем? И стадик у нас на 90% забит даже на матчах со всякими Анжи, Амкарами и Спартаками.
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