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    YouTube-канал «Зенита» – на 15 месте в списке самых популярных среди европейских клубов

    Канал «Зенита» в YouTube вошел в топ-20 самых популярных среди европейских клубов по итогам апреля.

    Исследование было проведено агентством Deportes&Finanzas.

    При составлении рейтинга главным показателем являлось общее количество просмотров. Первое место заняла «Барселона», на втором расположился «Ливерпуль», третьим стал «Реал».

    «Зенит» расположился на 15 строчке, опередив «Марсель», ПСВ, «Тоттенхэм», «Рому» и «Интер».

    Источник: Twitter

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    01.05.2018 18:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 2 мая 2018, 01:34

      Ну давайте, сектанты, расскажите про не популярность Зенита и про народные бабки... Напомню к слову, что именно популярность приносит бабло команде - это и билеты на матч, это продажа атрибутики, продажа прав на трансляции матчей и даже тот самый канал на Ютубе. + трансферы конечно. Никто не забыл, по чём мы продали Халка с Витселем? И стадик у нас на 90% забит даже на матчах со всякими Анжи, Амкарами и Спартаками.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 1 мая 2018, 23:27

      Там ведущий крутой, да и вообще креативненько всё!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 1 мая 2018, 22:01

      клоуны---источник супер

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ 1 мая 2018, 21:46

      что то народной команды не видно....))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      кони и бомжи - голубки-се > SapogSpb 1 мая 2018, 23:06

      тебя пассивного не спросили...
      вы в гей-ропе популярны, ибо там - среди заднеприводных - вы свои

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      кони и бомжи - голубки-се > SapogSpb 1 мая 2018, 23:18

      не бойся... рабочий рот - твое кредо по жизни))))
      ща попустим тебе рейт)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 мая 2018, 20:17

      сами себя воткнули в свой же канал или как?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 мая 2018, 19:10

      Это они еще Ю-тюб канал ФК Тамбов не видели...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 мая 2018, 18:53

      бетис?)

      0
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      Рейтинг: +38

      -lol- > DeStar 1 мая 2018, 19:18

      Ну да Бетис. Настоящий королевский клуб

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > -lol- 1 мая 2018, 20:01

      ага , как и сарагоса)

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 1 мая 2018, 18:37

      Толку от этой популярности, играть ребята надо и достигать высоких результатов, а не красоваться в непонятном рейтинге.

      5
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      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ > KLIM777 1 мая 2018, 19:10

      что ты ему объясняешь,это троль....

      4
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