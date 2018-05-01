«Челси» поборется с «Ювентусом» за Марсьяля

«Челси» готов вступить в борьбу за нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

В лондонском клубе обеспокоены возможным уходом полузащитника Эдена Азара и считают, что француз может стать заменой бельгийцу.

В услугах 22-летнего футболиста также заинтересованы «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Лион». Ранее сообщалось, что манкунианцы хотят получить от продажи форварда около 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 43 матча, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.