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  • После игры «Зенит» – ЦСКА граффити с Боярским в Санкт-Петербурге залили красной и синей краской

После игры «Зенит» – ЦСКА граффити с Боярским в Санкт-Петербурге залили красной и синей краской

1 мая 2018, 15:37
15

После встречи 28 тура РФПЛ «Зенит»ЦСКА неизвестные испортили граффити с изображением российского актера, поклонника сине-бело-голубых Михаила Боярского, нарисованное на одной из трансформаторных будок на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Граффити, на котором заслуженный артист изображен с шарфом «Зенита» в руках, было запачкано красной и синей краской.

Напомним, Боярский раскритиковал «Зенит» за матч с армейцами, заявив, что, возможно, теперь начнет болеть за «Тосно».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (15)
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Rainmaker
1525178703
Ну вот нахрена? Хорошее граффити было...
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Nekit92
1525179024
конявые...
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Федя Кабак
1525181939
Только дебилы так могут. Грани нужно понимать
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zigbert
1525182026
Вандалы.
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shurik45
1525184099
Поступок не красящий фанатов ,если вообще они себя таковыми считают. Думаю,грань которую нельзя переступать ,они уже переступили.
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Dos_Santos
1525187242
А кто-то старался, рисовал. За-бесплатно тратил свое время, нервы и силы на это.
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river31
1525188735
После критики Боярского, напрашивается, что это свои же болельщики забросали. Причем цветами армейского клуба. Смысл армейским болелам это делать, если Миша на свой же Зенит гнал. Не понимаю такой вандализм. Не зависимо от того кто это сделал, армейские или зенитовские, мне стыдно, что у нас есть такие уроды.
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Jhon1989
1525189792
Да сто пудов бомжи сами накосячили,сейчас ноют и ищут виноватого,в принципе как всегда не чего удивительного!!!
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la verdad
1525195605
Да это фанаты Барселоны отпраздновали :)
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Nerlinger
1525248790
Так даже красивше...
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