Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    После игры «Зенит» – ЦСКА граффити с Боярским в Санкт-Петербурге залили красной и синей краской

    После встречи 28 тура РФПЛ «Зенит»ЦСКА неизвестные испортили граффити с изображением российского актера, поклонника сине-бело-голубых Михаила Боярского, нарисованное на одной из трансформаторных будок на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    Граффити, на котором заслуженный артист изображен с шарфом «Зенита» в руках, было запачкано красной и синей краской.

    Напомним, Боярский раскритиковал «Зенит» за матч с армейцами, заявив, что, возможно, теперь начнет болеть за «Тосно».

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2018 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 мая 2018, 11:13

      Так даже красивше...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 1 мая 2018, 21:23

      Да уж,болеть,так болеть,а причем здесь Тосно. Кстати хороший матч выдали с ЦСКА.Мяч в ворота не шел,а так все по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 мая 2018, 20:26

      Да это фанаты Барселоны отпраздновали :)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 1 мая 2018, 18:49

      Да сто пудов бомжи сами накосячили,сейчас ноют и ищут виноватого,в принципе как всегда не чего удивительного!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 1 мая 2018, 18:32

      После критики Боярского, напрашивается, что это свои же болельщики забросали. Причем цветами армейского клуба. Смысл армейским болелам это делать, если Миша на свой же Зенит гнал. Не понимаю такой вандализм.
      Не зависимо от того кто это сделал, армейские или зенитовские, мне стыдно, что у нас есть такие уроды.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2229

      river31 > Barmaleushka 1 мая 2018, 20:37

      Я выразил сугубо свое личное видение ситуации, которое не может являться абсолютной истиной в последней инстанции. :)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 1 мая 2018, 18:07

      А кто-то старался, рисовал. За-бесплатно тратил свое время, нервы и силы на это.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 мая 2018, 17:14

      Поступок не красящий фанатов ,если вообще они себя таковыми считают. Думаю,грань которую нельзя переступать ,они уже переступили.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 16:40

      Вандалы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 мая 2018, 16:38

      Только дебилы так могут. Грани нужно понимать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 1 мая 2018, 15:50

      конявые...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11