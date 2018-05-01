После игры «Зенит» – ЦСКА граффити с Боярским в Санкт-Петербурге залили красной и синей краской

После встречи 28 тура РФПЛ «Зенит» – ЦСКА неизвестные испортили граффити с изображением российского актера, поклонника сине-бело-голубых Михаила Боярского, нарисованное на одной из трансформаторных будок на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Граффити, на котором заслуженный артист изображен с шарфом «Зенита» в руках, было запачкано красной и синей краской.

Напомним, Боярский раскритиковал «Зенит» за матч с армейцами, заявив, что, возможно, теперь начнет болеть за «Тосно».