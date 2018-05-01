Pravdabl: Помощник Клоппа Бувач заменит Венгера в «Арсенале»

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач летом возглавит «Арсенал», информирует Pravdabl.

Сообщается, что 56-летний специалист, сотрудничавший с немцем на протяжении 17 лет, принял решение начать самостоятельную карьеру.

Ранее появилась информация, что Бувач покинет красных из-за конфликта с Клоппом. Однако позже английская пресса сообщила, что босниец временно отойдет от тренировочного процесса в «Ливерпуле» по личным причинам.

Напомним, нынешний главный тренер «канониров» Арсен Венгер уже объявил о своем уходе из лондонского клуба по завершении сезона.

Примечательно, что именно Pravdabl в октябре 2015 года первым сообщил о скором назначении Клоппа и Бувача в «Ливерпуль».