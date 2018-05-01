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    Pravdabl: Помощник Клоппа Бувач заменит Венгера в «Арсенале»

    Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач летом возглавит «Арсенал», информирует Pravdabl.

    Сообщается, что 56-летний специалист, сотрудничавший с немцем на протяжении 17 лет, принял решение начать самостоятельную карьеру.

    Ранее появилась информация, что Бувач покинет красных из-за конфликта с Клоппом. Однако позже английская пресса сообщила, что босниец временно отойдет от тренировочного процесса в «Ливерпуле» по личным причинам.

    Напомним, нынешний главный тренер «канониров» Арсен Венгер уже объявил о своем уходе из лондонского клуба по завершении сезона.

    Примечательно, что именно Pravdabl в октябре 2015 года первым сообщил о скором назначении Клоппа и Бувача в «Ливерпуль».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 13:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 1 мая 2018, 20:04

      Не удивлюсь ни разу если назначат какого-нибудь бюджетного тренера, так как любой нормальный захочет адекватный трансферный бюджет, что по современным меркам для перестройки не менее 250 млн плюс зарплата самому тренеру, а учитывая какое жлобьё сидит в руководстве, есть предчувствие, что команду-победителей всего и вся опять будут собирать за сто рублей...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Maxi_7 1 мая 2018, 20:58

      не думаю. может топ-тренера и не будет, но брать абы кого то же не вариант, в руководстве же не идиоты. Венгер, при всей критике в его адрес, держал команду стабильно в топ-4 АПЛ и плей-офф ЛЧ. А как второй сезон подряд этой стабильности нет, то его попросили на выход. А хотя ещё год по контракту был. Руководство может деньги больше интересуют, чем футбол, но чем лучше команда играет, тем больше денег приносит. Поэтому никто не будет терпеть ЛЕ и 5-6 места в АПЛ. Так что новый тренер должен быть лучше нынешнего Арсена.
      Сарри, к слову не топ-тренер, ибо кроме Наполи ни с одной серьёзной командой не работал, и трофеев у него ноль. Уже который год есть реальные шансы что-то выиграть, но всё мимо. При этом, тренер это вполне уровня Арсенала, вполне бюджетный. Да и Арсенал последнее время тратиться в ТО неплохо, собственно, хорошая банда была куплена за последнее время - Мхитарян, Обамеянг, Ляказетт. И это только игроки атаки. Супер-покупок делать особо-то и не стоит.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Cules2013 2 мая 2018, 00:05

      Согласен, что тотальная закупка не нужна, но менять центр защиты нужно в срочном порядке, потому как с Коселны и Мустафи не выиграть ничего, хоть сборную мира в атаку ставь, плюс нужен опорник на замену/конкуренцию Джаке.
      Абы кого они не позовут, конечно, это я утрирую, скорее всего это будет тренер средней руки, который опять таки будет работать по большей части с тем, что есть сейчас, а не как какой-нибудь условный Энрике, который придет и сразу начнет все перестраивать, половину состава разгонит вонючими тряпками, а на остальную потребует 300 млн.
      Такой условный Наггельсман по мнению руководства будет бороться за топ 4, что руководству и нужно, чтобы была стабильная прибыль от игры в ЛЧ, что как мне кажется будет полным провалом, потому как конкуренция в АПЛ сейчас настолько жестокая, что нужно приглашать супер топ тренера, чтобы только за эту топ 4 и бороться, а чтобы выиграть АПЛ....при нынешних МС, Ливерпуле, МЮ, Тоттенхэме, еще неизвестно кто там в Челси будет...это нужно вообще что-то невозможное сотворить, учитывая, что те в межсезонье тоже стоять на месте не будут, а будут только усилять и без того уже хорошие и наигранные составы.
      В общем задача у Арсенала сейчас стоит наисложнейшая, и ответственная, очень важно не ошибиться с кандидатурой и не поскупиться на инвестиции.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 мая 2018, 19:29

      Нагельсманна бы в Арсенал, но это рискованно для обоих.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 мая 2018, 18:27

      ну тут уж слишком загнули выдумщики, вряд ли возможно подобное.

      3
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:54

      Для движения вперед Арсеналу нужен тренер более квалифицированный.А так топтание на месте.

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 мая 2018, 14:51

      Это не иначе как пример "Спартака" заразителен. Берите вторых тренеров в возрасте, и будет вам счастье.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 мая 2018, 14:31

      Правдабол рифмуется с...

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 мая 2018, 13:57

      В названии источника с первыми 6 буквами всё понятно. А bl ни на что не намекает? По моему мнению, это популярный сейчас "блин", но в "исконно русском" варианте.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 мая 2018, 13:49

      Великий клуб хотят уничтожить? Или речь идёт о тульском "Арсенале"? Какой Бувач в такой клуб? Я только за тренера с именем и приличной репутацией! А Бувача вашего только в тульский "Арсенал"!

      4
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 мая 2018, 13:46

      День странный новостей, бенитес в наполи, нагельсман в челси, венгер сб франции, и тут еще смешнее. Нафига арсеналу он нужен? столько лет был венгер, теперь нужно все кардинально менять, уж кто кто но тут должен быть опытный тренер, а не "пробник"

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 1 мая 2018, 14:17

      с другой стороны - Гвардиола и Энрике были пробниками для Барсы, а, например, Моуриньо в МЮ пришёл как топ из топов. Хотя согласен, что теренер нужен понадёжнее, поменьше экспериментов.

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      DeStar > Cules2013 1 мая 2018, 17:12

      ну барса не Мю. барса и без тренера будет играть на высшем уровне, что уже доказано. ибо толку.ПОтому что у барсы не было застоев или спадов как у мю или милана. Они как громят везде всех так и делают это дальше. Энрике с результатами ниже слуцкого пришел в барсу и через год он уже имеет требл, его заслуга? да конечно, гений блин пришел и все сделал, в роме был 7ым! а тут требл. Теперь зато 17 лямов в год ставит арсеналу требования по зп. Только толку с него будет 0 я уверен. Без обид. Гвардиола построил барсу эту, да он тоже пришел как пробник , но он доказал всем что может и в баварии не облажался и в сити команда играет, да, там топ игроки, но КОМАНДА ИГРАЕТ. так как не играла раньше. А энрике сделал 0, как мартино, только одному повезло что команда дотянула до требла, а мартино просто чуть чуть не хватило , чтобы барса его сделала одним из лучших в мире.

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      Cules2013 > DeStar 1 мая 2018, 19:27

      По Гвардиоле, ясен пень, каки вопросы. Но Мартино реально физруком был, команда при нём жутко проваливалась, никакой идеи, как преобразовать команду. А Энрике снова поднял команду, и проблемы были уже на 3 году работы. Исчерпал себя. А много ли Моур в Челси держался? 2-3 сезона и провал, и на выход.
      Не согласен, что Барсу может кто угодно тренировать. Мартино явный тому пример, а Райкаард? у него победы уживались с просто исторического масштаба провалами,. После этого он вообще не смог нигде нормально тренировать. А какой был состав с Роналдиньо, Это'о, молодым Месси, Пуйолем, Деку. Звёздными игроками управлять нужен особый скилл, именно поэтому переходя в топ-клуб из середняка многие коучи оказываются неспособны выдавать что-то стабильное и качественное.

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      DeStar > Cules2013 1 мая 2018, 20:06

      Возможно, тут есть как ЗА так и против факты. Ну мартино же был всего 1 сезон... сложно судить если честно. ну проиграли в финале кубка реалу, и в последнем туре проиграли атлетико в чемпе. Т.е как бы провальных результатов не было, проваливались в одном матче. только... Ну моур то тут причем.. мне он вообще как тренер ... короче для меня это не тренер уже. Про райкарда не буду судить, в то время я за футболом не следил) Ну все-равно, я считаю, что энрике ничего в футбол барсы не принес. Может быть более лучшим мотиватором, плюс суарес пришел же, который сразу здорово в атаке стал помогать.. фиг знает. Рука гвардиолы везде видна например, рука конте тоже как по мне, клоппа того же, даже моура. только моура в негативном формате) а вот энрике .. что-то не очень. Ну если б он пошел в арсенал я бы с удовольствием посмотрел, но хочется арсеналу кого-то интереснее. Вот лучше бы Сарри с наполи затащили себе)

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      Cules2013 > DeStar 1 мая 2018, 20:42

      ну так я и не говорил, что Энрике крутой тренер, просто не физрук, и речь о том, что нет таких игроков и команд, которые могут играть без тренера, как считают некоторые гении.

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