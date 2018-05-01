Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Pravdabl: Помощник Клоппа Бувач заменит Венгера в «Арсенале»

1 мая 2018, 13:15
16

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач летом возглавит «Арсенал», информирует Pravdabl.

Сообщается, что 56-летний специалист, сотрудничавший с немцем на протяжении 17 лет, принял решение начать самостоятельную карьеру.

Ранее появилась информация, что Бувач покинет красных из-за конфликта с Клоппом. Однако позже английская пресса сообщила, что босниец временно отойдет от тренировочного процесса в «Ливерпуле» по личным причинам.

Напомним, нынешний главный тренер «канониров» Арсен Венгер уже объявил о своем уходе из лондонского клуба по завершении сезона.

Примечательно, что именно Pravdabl в октябре 2015 года первым сообщил о скором назначении Клоппа и Бувача в «Ливерпуль».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал Венгер Арсен Клопп Юрген Бувач Желько
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1525171598
День странный новостей, бенитес в наполи, нагельсман в челси, венгер сб франции, и тут еще смешнее. Нафига арсеналу он нужен? столько лет был венгер, теперь нужно все кардинально менять, уж кто кто но тут должен быть опытный тренер, а не "пробник"
Ответить
multiscan
1525171787
Великий клуб хотят уничтожить? Или речь идёт о тульском "Арсенале"? Какой Бувач в такой клуб? Я только за тренера с именем и приличной репутацией! А Бувача вашего только в тульский "Арсенал"!
Ответить
multiscan
1525172224
В названии источника с первыми 6 буквами всё понятно. А bl ни на что не намекает? По моему мнению, это популярный сейчас "блин", но в "исконно русском" варианте.
Ответить
Cules2013
1525174280
Правдабол рифмуется с...
Ответить
vick-north-west
1525175480
Это не иначе как пример "Спартака" заразителен. Берите вторых тренеров в возрасте, и будет вам счастье.
Ответить
zigbert
1525179263
Для движения вперед Арсеналу нужен тренер более квалифицированный.А так топтание на месте.
Ответить
OfaZavr
1525188469
ну тут уж слишком загнули выдумщики, вряд ли возможно подобное.
Ответить
Cules2013
1525192146
Нагельсманна бы в Арсенал, но это рискованно для обоих.
Ответить
Maxi_7
1525194285
Не удивлюсь ни разу если назначат какого-нибудь бюджетного тренера, так как любой нормальный захочет адекватный трансферный бюджет, что по современным меркам для перестройки не менее 250 млн плюс зарплата самому тренеру, а учитывая какое жлобьё сидит в руководстве, есть предчувствие, что команду-победителей всего и вся опять будут собирать за сто рублей...
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Все новости
Все новости
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
Вчера, 15:10
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
Вчера, 14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
Вчера, 12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+