Pravdabl: Помощник Клоппа Бувач заменит Венгера в «Арсенале»

Не удивлюсь ни разу если назначат какого-нибудь бюджетного тренера, так как любой нормальный захочет адекватный трансферный бюджет, что по современным меркам для перестройки не менее 250 млн плюс зарплата самому тренеру, а учитывая какое жлобьё сидит в руководстве, есть предчувствие, что команду-победителей всего и вся опять будут собирать за сто рублей...
Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Желько Бувач летом возглавит «Арсенал», информирует Pravdabl.
Сообщается, что 56-летний специалист, сотрудничавший с немцем на протяжении 17 лет, принял решение начать самостоятельную карьеру.
Ранее появилась информация, что Бувач покинет красных из-за конфликта с Клоппом. Однако позже английская пресса сообщила, что босниец временно отойдет от тренировочного процесса в «Ливерпуле» по личным причинам.
Напомним, нынешний главный тренер «канониров» Арсен Венгер уже объявил о своем уходе из лондонского клуба по завершении сезона.
Примечательно, что именно Pravdabl в октябре 2015 года первым сообщил о скором назначении Клоппа и Бувача в «Ливерпуль».