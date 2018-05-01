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    Покеттино: «У «Тоттенхэма» хорошая позиция в борьбе за топ-4»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино уверен, что победа над «Уотфордом» открывает перед его командой хорошую позицию в борьбе за топ-4 по итогам сезона в АПЛ.

    «Мы должны были выиграть этот матч. И нам это удалось сделать. Поэтому я доволен.

    Возможно, мы не показали игру высшего уровня, но зато смогли записать на свой счет важные три очка. И сейчас для нас это важнее всего. Благодаря этому, у нас есть хорошая позиция в борьбе за топ-4, что является наша задача на конец сезона.

    Льорис? Он сегодня показал, что является одним из лучших вратарей в мире. Он был великолепен», – сказал Покеттино.

    Матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Уотфорд» завершился со счетом 2:0.

    Источник: BBC

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    01.05.2018 08:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 10:17

      Симпатичная команда Тоттенхэм.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 мая 2018, 10:02

      4-е место - и уже в группе ЛЧ. Но с Уотфордом можно было и крупнее победить.

      1
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