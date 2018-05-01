Покеттино: «У «Тоттенхэма» хорошая позиция в борьбе за топ-4»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино уверен, что победа над «Уотфордом» открывает перед его командой хорошую позицию в борьбе за топ-4 по итогам сезона в АПЛ.

«Мы должны были выиграть этот матч. И нам это удалось сделать. Поэтому я доволен.

Возможно, мы не показали игру высшего уровня, но зато смогли записать на свой счет важные три очка. И сейчас для нас это важнее всего. Благодаря этому, у нас есть хорошая позиция в борьбе за топ-4, что является наша задача на конец сезона.

Льорис? Он сегодня показал, что является одним из лучших вратарей в мире. Он был великолепен», – сказал Покеттино.

Матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Уотфорд» завершился со счетом 2:0.