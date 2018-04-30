Мусаев – о победе над «Локомотивом»: «Игра с «Зенитом» показалась сложнее»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о победе над «Локомотивом» в рамках 28-го тура РФПЛ (2:0).

«Игра с «Зенитом» в Питере мне показалась сложнее, но и сегодняшний матч тоже потребовал огромных усилий, чтобы добиться победы. Первый тайм получился отличным по содержанию, по тому, как всe проходило на высоких скоростях.

Чувствую ли я себя увереннее с каждым матчем? Ничего не придаeт так уверенности, как победы», – сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».

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