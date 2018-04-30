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  • Мусаев – о победе над «Локомотивом»: «Игра с «Зенитом» показалась сложнее»

Мусаев – о победе над «Локомотивом»: «Игра с «Зенитом» показалась сложнее»

30 апреля 2018, 21:25
3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о победе над «Локомотивом» в рамках 28-го тура РФПЛ (2:0).

«Игра с «Зенитом» в Питере мне показалась сложнее, но и сегодняшний матч тоже потребовал огромных усилий, чтобы добиться победы. Первый тайм получился отличным по содержанию, по тому, как всe проходило на высоких скоростях.

Чувствую ли я себя увереннее с каждым матчем? Ничего не придаeт так уверенности, как победы», – сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».

Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Мусаев Мурад
Комментарии (3)
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Вомбат
1525113292
Сложнее показалось с Зенитом потому, что у Зенита не было нервяка. Сегодня у Локо были нервы, а у Краснодара не было. Но Локо выглядел как команда лучше Зенита, если вынести за скобки эти самые нервы.
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retiremen
1525114154
Все хорошо. Мусаев смог за 4 игры кардинально изменить рисунок игры. Раньше все было просто до безобразия. Все знали как будет играть команда, а теперь конечно да.....
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Razvedchik - sniper
1525127731
Да молодец Мурад! Весь стадион тебя сегодня поддерживал!верим в тебя
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