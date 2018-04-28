РФПЛ. «Арсенал» обыграл «Анжи» и поднялся на шестую строчку

«Арсенал» в матче 28-го тура РФПЛ обыграл «Анжи» со счетом 2:1.

Тульский клуб набрал 39 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. «Анжи» с 24 очками идет на 14 месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Берхамов, 16; 1:1 – Хубулов, 22; 2:1 – Сунзу, 62.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Хагуш, Сунзу, Альварес, Берхамов, Чаушич, Ткачeв (Расич, 90+4), Кангва, Джорджевич (Шевченко, 61), Дзюба (Аджоев, 90+3).

«Анжи»: Будаков, Армаш, Самарджич, Мусалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Антон, Данченко, Хубулов (Маркелов, 88), Поку (Лескано, 68), Прудников (Буковский, 80).

Предупреждения: Кангва, 88; Аджоев, 90+4 – Самарджич, 59; Данченко, 73; Тетрашвили, 86.

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