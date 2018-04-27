УЕФА может дисквалифицировать Симеоне на пять матчей

Испанская газета AS сообщает, что УЕФА может дисквалифицировать главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на пять матчей за его поведение во время полуфинальной встречи Лиги Европы против «Арсенала» (1:1). Напомним, что аргентинец был удален во время этой игры .

Сообщается, что на три игры Симеоне может быть дисквалифицирован за оскорбления арбитра, еще на два – за поддержание связи с персоналом мадридской команды. По правилам, это запрещено.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Симеоне. Он может пропустить финал Лиги Европы