Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Атлетико» (1:1).

«Единственный положительный момент, который был во вчерашнем матче, – это наше желание играть. Оно давало нам преимущество иногда. Мы знаем, что должны ехать в Мадрид и побеждать или хотя бы забивать один гол. Мы точно знаем, что нужно делать.

Сейчас я думаю, как мы могли упустить столько моментов? Как мы могли пропустить гол? Самое обидное в нашей работе – когда результат матча не отражает то, как команда играла», – сказал Венгер.

Ответный матч пройдет 3 мая в Мадриде.