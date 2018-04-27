Кутузов: «Живу очень скромно, но если друзья принесут осьминогов, то почему бы не поджарить?»

Экс-форвард сборной Белоруссии Виталий Кутузов, который в своей карьере поиграл за «Милан», «Сампдорию» и «Парму», признался в интервью Tut.by, что после завершения профессиональной карьеры футболиста чувствует себя счастливым.

— В 2016 году вы получали около 300 долларов. В Италии можно прожить на эти деньги?

— Я живу очень скромно. В течение футбольной карьеры подготовил себе подушку безопасности, так что не буду лукавить, что живу лишь на 300 долларов. Но у меня никогда не было больших денег, миллионов. Зато было два сложных развода. Мое финансовое положение в этот период времени, наверное, хуже, чем у моих бывших жен.

— Но сами признавались, что можете позволить себе есть по выходным осьминогов.

— Если друзья принесут, почему бы не поджарить (смеется). Мне для счастья немного надо. Сегодня я гораздо счастливее, чем раньше. Основа моего счастья — это любовь: к своему делу, женщине, детям. Когда я был профессиональным спортсменом, не успевал поднять головы, прожить эмоции, насладиться. А сейчас спокойно могу выдохнуть и сказать: «Я счастлив».