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  • Венгер: «Арсенал» мог выйти в финал Лиги Европы уже сегодня»

Венгер: «Арсенал» мог выйти в финал Лиги Европы уже сегодня»

27 апреля 2018, 01:00
18

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» (1:1).

«Это наихудший результат, учитывая, как складывалась встреча, как мы играли. Но мы все равно должны отправиться на ответную игру с позитивным настроем и пройти дальше.

Мы упустили хороший шанс. «Арсенал» мог выйти в финал Лиги Европы уже сегодня, но этого не произошло. «Атлетико» много раз спас вратарь, а затем они продемонстрировали свой уровень, реализовав единственный момент», – сказал Венгер.

Напомним, что ответная встреча «Атлетико» – «Арсенал» пройдет в Мадриде 3 мая.

Источник: BBC
Лига Европы Арсенал Атлетико Венгер Арсен
Комментарии (18)
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Боцман59rus
1524780549
#Arsenout.
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Superviser77
1524788611
Увы, уже не выйдешь и красиво не уйдешь...
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artem 81
1524792987
Молодцы!!! Удачи Венгеру и Арсеналу!
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ROSTOV SUPER
1524799631
Арсенал , даешь финал ! Такого отстоя , как во втором тайме от Атлетико , даже у нас в ФНЛ не всегда увидишь ! Позорная игра испанцев !
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Danish Dynamite
1524803868
Если у Арсенала и был шанс, то дома. Хотя... вытаскивали, бывало, матчи в гостях. Но эти вряд ли расслабятся.
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ruverzema29rus
1524805311
Состава нет у Арсенала, на замену даже некому было выйти... там кто-то просит у Арсенала 200 тыщ на трансферы - похоже ошибся адресом
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raritet
1524810595
Если убрать Косиельни, который косячит не хуже наших Кудряшовых и Кутеповых, то можно было бы на что-то надеяться. Команда-вата.
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neveldomha
1524812130
Это позор и ничего более тут не скажешь.
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zigbert
1524817132
В ответной встрече Арсеналу нужно сделать невозможное.
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WhiteEgon
1524817794
И так каждый матч - мы могли победить, но не победили... Раньше Венгер все списывал на отсутствие денег, мол стадион строим. Стадион построен, добротных игроков закупили, а результат тот же.
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