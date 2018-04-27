Венгер: «Арсенал» мог выйти в финал Лиги Европы уже сегодня»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился наблюдениями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» (1:1).

«Это наихудший результат, учитывая, как складывалась встреча, как мы играли. Но мы все равно должны отправиться на ответную игру с позитивным настроем и пройти дальше.

Мы упустили хороший шанс. «Арсенал» мог выйти в финал Лиги Европы уже сегодня, но этого не произошло. «Атлетико» много раз спас вратарь, а затем они продемонстрировали свой уровень, реализовав единственный момент», – сказал Венгер.

Напомним, что ответная встреча «Атлетико» – «Арсенал» пройдет в Мадриде 3 мая.