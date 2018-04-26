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  • ФИФА предложила девиз для сборной России на ЧМ: «Русские медведи движутся к победе»

ФИФА предложила девиз для сборной России на ЧМ: «Русские медведи движутся к победе»

26 апреля 2018, 14:38
53

ФИФА в твиттере чемпионата мира-2018 предложила проголосовать за девиз, который будет написан на автобусе сборной России во время мундиаля.

Болельщикам было предложено три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне на групповом этапе сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия
Комментарии (53)
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Бабушка Зильзиля
1524743478
И продолжение речевочки: "А пиндосы и гейропа пусть идут конкретно в жо...!"
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Кирпичный
1524743629
Бараны и чабан, отсосут лучше путан. Ближе к истине
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mihail200606
1524743872
Ой,бл..., дебилы.. Только не эта про медведей.. Не в медведе дело,а в том,что к победе че то нет движения..
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Обер-КанцлерЪ
1524743936
Отлично, но забыли добавить, что победа эта будет одна единственная - над Саудовской Аравией.
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Кинстифа
1524744205
«Русские медведи движутся к победе», ахахаха это намек, что наши футболисты такие же косолапые??))) или аналог, "Как корова на льду".....
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Galdini
1524745609
Русские брёвна сложены ровно!
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vick-north-west
1524746202
К 1 и 3 варианту подходит окончание: "...но русский Забивака снова всё обкакал."
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Татарин за ЦСКА
1524747508
Нужно было так. Русские медведи всем сердцем и душой играют с открытым сердцем за деньги.
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ZENIT84,
1524749592
А МЫ ЧТО САМИ УЖЕ НЕ ИМЕЕМ ПРАВО ЧТО ТО ПРИДУМЫВАТЬ? Я БЫ ТАКОЙ НАПИСАЛ БЫ ДЕВИЗ НА АВТОБУСЕ (РУССКИЕ МЕДВЕДИ ВАС НА Х.Ю ВЕРТЕЛИ)
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OfaZavr
1524755261
первый вариант мне кажется вполне хорош, второй слишком прост а третий если немножко переделать ("Русские медведи вроде движутся") будет как раз для описания игры нашей сборной))
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