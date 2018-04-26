ФИФА предложила девиз для сборной России на ЧМ: «Русские медведи движутся к победе»

ФИФА в твиттере чемпионата мира-2018 предложила проголосовать за девиз, который будет написан на автобусе сборной России во время мундиаля.

Болельщикам было предложено три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне на групповом этапе сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.