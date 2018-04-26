Аршавин дерется и продает бургеры в Казахстане

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин ударно начал новый сезон чемпионата Казахстана. В шести матчах турнира на его счету три мяча. Красивым голом Аршавин отметил девятилетие своего покера в ворота «Ливерпуля».
После игры с «Астаной» Аршавин поучаствовал в потасовке. Томасов схватил его за ухо, но игроков быстро разняли.
В январе футболист поучаствовал в интересной акции. На открытии нового ресторана McDonald's он продавал бургеры.
Полный рассказ о жизни Аршавина в Казахстане можно прочитать в нашем материале. С российским футболистом творится много интересного.
Как Аршавин живет в Казахстане
Источник: Бомбардир.ру