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Аршавин дерется и продает бургеры в Казахстане

26 апреля 2018, 13:15
3

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин ударно начал новый сезон чемпионата Казахстана. В шести матчах турнира на его счету три мяча. Красивым голом Аршавин отметил девятилетие своего покера в ворота «Ливерпуля».

После игры с «Астаной» Аршавин поучаствовал в потасовке. Томасов схватил его за ухо, но игроков быстро разняли.

В январе футболист поучаствовал в интересной акции. На открытии нового ресторана McDonald's он продавал бургеры.

Полный рассказ о жизни Аршавина в Казахстане можно прочитать в нашем материале. С российским футболистом творится много интересного.

Как Аршавин живет в Казахстане

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Публикация от text (@bibigul111)

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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rostik-100
1524739048
Кто сказал?
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DOCTOR PENALTY
1524740829
Гуляй казак, дрожи казах!
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zigbert
1524758813
Казахстан стал его второй родиной.
Ответить
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