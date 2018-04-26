Аршавин дерется и продает бургеры. Как у него дела?

В Казахстане российскую легенду будут помнить еще долго.

Андрей Аршавин играет в «Кайрате» уже третий сезон. Через месяц ему исполнится 37 лет, но россиянин по-прежнему играет хорошо. 21 апреля в мире отмечали девятилетие покера Аршавина в ворота «Ливерпуля». В честь этого Андрей напомнил о себе голом в чемпионате Казахстана. Ударом в дальний угол он отличился с паса пяткой от партнера. В этом матче у него есть и голевая передача. С Аршавиным в составе «Кайрат» всегда играет креативно.

Сезон для Аршавина начался не только с трех голов в шести играх. В одном из матчей он даже подрался. Случилось это в принципиальной встрече с «Астаной», которая постоянно борется с «Кайратом» за первое место. После финального свистка Аршавин подумал, что Кляйнхайслер кинул в него мяч. Потом Андрея взял за ухо Томасов. Завязалась толкучка, которую все-таки погасили без последствий.

text Публикация от text (@ztb_kz) 14 Апр 2018 в 4:25 PDT

Об Аршавине все еще говорят и в России. «Кайрат» играл товарищеский матч против «Динамо СПб», который закончился результативной ничьей со счетом 3:3. Аршавин в этом матче забил головой третий мяч своей команды. «Аршавин для меня – номер один. Им восхищаются в Казахстане», – рассказал про него новичок «Уфы» Сейдахмет. Он выходил против «Аршавина» за казахстанский «Тараз».

Достижения Аршавина на какое-то время затмила его жена. В феврале на Алису Аршавину завели уголовное дело. Она угрожала казахстанской модели, которой грозилась подкинуть наркотики и отрезать пальцы. Все из-за фото Андрея Аршавина в клубе вместе с Ольгой Семеновой – той самой моделью. Алиса решила сама полететь в Казахстан и разобраться с обидчицей, но ее сняли с рейса за недостойное поведение. Все убытки «Аэрофлоту» она позже возместила, а уголовное разбирательство прекратили.

Кстати, самого Андрея в Казахстане действительно любят. Аршавин активно участвует в общественной жизни. Например, в начале 2018 года он продавал бургеры в день открытия нового ресторана McDonald's. Многие пришли не только поесть, но и посмотреть на Аршавина в его новой роли.

text Публикация от text (@bibigul111) 12 Янв 2018 в 11:37 PST

В «Кайрате» Аршавин дважды становился серебряным призером чемпионата, побеждал в Кубке Казахстана и выигрывал Суперкубок. Перед началом нового сезона он готовился по отдельной программе, из-за чего пошли слухи о возможном уходе Андрея из клуба. Они не подтвердились, а потом Аршавин выдал сумасшедший для себя старт сезона. Его «Кайрат» сейчас идет без поражений, но самому Андрею радоваться рано. Главная задача – победа по итогам всего года.

Андрей Аршавин ни разу не выигрывал чемпионат Казахастана и не играл за сборную России на чемпионате мира. Последнему сбыться почти не суждено – Черчесов не готов вызывать Андрея. «Аршавин неплохо играет за свою команду. Болельщикам – уважение, что помнят наших футболистов. Но на сегодня у нас более молодая команда, которая движется своим путем. Я был бы рад, если бы ему было лет на 10 поменьше, тогда он пригодился бы», – сказал главный тренер сборной России.

Хотя бы одна карьерная удача с ним произойти должна.