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    Аршавин дерется и продает бургеры. Как у него дела?


    4.2
    Голосов: 6
    26.04.2018 09:40
    В Казахстане российскую легенду будут помнить еще долго.

    Андрей Аршавин играет в «Кайрате» уже третий сезон. Через месяц ему исполнится 37 лет, но россиянин по-прежнему играет хорошо. 21 апреля в мире отмечали девятилетие покера Аршавина в ворота «Ливерпуля». В честь этого Андрей напомнил о себе голом в чемпионате Казахстана. Ударом в дальний угол он отличился с паса пяткой от партнера. В этом матче у него есть и голевая передача. С Аршавиным в составе «Кайрат» всегда играет креативно.

    Сезон для Аршавина начался не только с трех голов в шести играх. В одном из матчей он даже подрался. Случилось это в принципиальной встрече с «Астаной», которая постоянно борется с «Кайратом» за первое место. После финального свистка Аршавин подумал, что Кляйнхайслер кинул в него мяч. Потом Андрея взял за ухо Томасов. Завязалась толкучка, которую все-таки погасили без последствий.

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    Публикация от text (@ztb_kz)

    Об Аршавине все еще говорят и в России. «Кайрат» играл товарищеский матч против «Динамо СПб», который закончился результативной ничьей со счетом 3:3. Аршавин в этом матче забил головой третий мяч своей команды. «Аршавин для меня – номер один. Им восхищаются в Казахстане», – рассказал про него новичок «Уфы» Сейдахмет. Он выходил против «Аршавина» за казахстанский «Тараз».

    Достижения Аршавина на какое-то время затмила его жена. В феврале на Алису Аршавину завели уголовное дело. Она угрожала казахстанской модели, которой грозилась подкинуть наркотики и отрезать пальцы. Все из-за фото Андрея Аршавина в клубе вместе с Ольгой Семеновой – той самой моделью. Алиса решила сама полететь в Казахстан и разобраться с обидчицей, но ее сняли с рейса за недостойное поведение. Все убытки «Аэрофлоту» она позже возместила, а уголовное разбирательство прекратили.

    Кстати, самого Андрея в Казахстане действительно любят. Аршавин активно участвует в общественной жизни. Например, в начале 2018 года он продавал бургеры в день открытия нового ресторана McDonald's. Многие пришли не только поесть, но и посмотреть на Аршавина в его новой роли.

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    Публикация от text (@bibigul111)

    В «Кайрате» Аршавин дважды становился серебряным призером чемпионата, побеждал в Кубке Казахстана и выигрывал Суперкубок. Перед началом нового сезона он готовился по отдельной программе, из-за чего пошли слухи о возможном уходе Андрея из клуба. Они не подтвердились, а потом Аршавин выдал сумасшедший для себя старт сезона. Его «Кайрат» сейчас идет без поражений, но самому Андрею радоваться рано. Главная задача – победа по итогам всего года.

    Андрей Аршавин ни разу не выигрывал чемпионат Казахастана и не играл за сборную России на чемпионате мира. Последнему сбыться почти не суждено – Черчесов не готов вызывать Андрея. «Аршавин неплохо играет за свою команду. Болельщикам – уважение, что помнят наших футболистов. Но на сегодня у нас более молодая команда, которая движется своим путем. Я был бы рад, если бы ему было лет на 10 поменьше, тогда он пригодился бы», – сказал главный тренер сборной России.

    Хотя бы одна карьерная удача с ним произойти должна.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Кайрат»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 27 апреля 2018, 18:39

      эх помню его покер скаузерам(

      1
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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 27 апреля 2018, 17:56

      Ради уважения к российской легенде надо позвать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 27 апреля 2018, 17:21

      Шаву в Сборную срочно!!!!!

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 апреля 2018, 23:58

      Андрей и сейчас лучший!

      4
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 26 апреля 2018, 23:52

      Аршавина в сборную, Денисова тоже. Черчесова ВОН!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 26 апреля 2018, 22:29

      А Черчесов просто самодур. Который ничего не видит дальше своего носа. Хотя зачем участвовать в заведомо проигрышном турнире. Пусть сами и барахтаются в коричневой субстанции.

      -2
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      Рейтинг: +1

      vbn123 26 апреля 2018, 22:00

      Андрей Сергеевич Аршавин-это бренд российского футбола! Это человек который подарил столько радостных эмоций! Игрок который всегда был честен и прям. не боялся идти против течения, не боялся высказывать свое собственное мнение, не взирая на чины.

      И вся Англия аплодировала русскому парню! И сейчас не сбавляет обороты дарит людям положительные эмоции! Дай Бог ему удачи, здоровья и спортивного долголетия!

      3
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      Рейтинг: +468

      Alemann > vbn123 27 апреля 2018, 14:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Иди убейся, одним идиотом меньше станет. Шава в Англии играл ровно пол-сезона, потом пешком по полю ходил.

      -5
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Alemann 27 апреля 2018, 17:19

      Ты я так полагаю вещаешь из психлечебницы)) Андрей в Арсенале был лидером команды, и одним из лучших в АПЛ на протяжении трех сезонов. Невозможно быть таим невежеством, хотя если человек находится в белой горячке и в своих собственных идиотических фантазиях, ему простительно. Надо с нисхождением и пониманием относится к больным и убогим. Выздоравливай горемычный.)

      -1
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      Рейтинг: +468

      Alemann > vbn123 27 апреля 2018, 19:12

      Да, так "замечательно" играл, что ван Перси матерился, когда Шаву выпускали на замену. Юноша, тебе к психиатрам, я с клиническими случаями не работаю.

      0
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      Рейтинг: +107

      санек26 26 апреля 2018, 20:51

      Черчесу пох..ру ответственности у него никакой .А ведь реально после всех травмированных . Дзюба Денисов Аршавин показали бы себя гораздо лучше молодцев наших , которые перед штрафной не знают что с мячом делать .

      7
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 26 апреля 2018, 20:32

      )

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      Рейтинг: +4028

      raritet 26 апреля 2018, 19:36

      Диванные критики и эксперты должны понять одно. То , что сделал один русский футболист для футбола: Кубок УЕФА, Супер Кубок УЕФА, игра в Арсенале , его лучшая игра игра за сборную на Евро-это не каждому дается. Человек доживает свою спортивную жизнь где-то в степях Казахстана. Нужно уже постараться быть объективными. Слава Богу, что были в нашем футболе вот такие небольшие крохи дарований. И перестать уже трындеть о каких то его высказываниях какому-то пузу....

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