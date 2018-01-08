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    Жену Аршавина выгнали из самолета. Главные факты


    2
    Голосов: 22
    08.01.2018 14:35
    Она представилась майором ФСБ и давила на экипаж.

    Что произошло?

    Алису Аршавину выгнали из самолета во время рейса Москва – Алматы. Она летела вместе с няней и двумя детьми. Официальную версию развития событий представил «Аэрофлот». Перед началом полета Аршавина игнорировала все требования экипажа. Женщина не пристегнулась сама, а потом отстегнула ремень ребенка. У няни был билет в эконом-класс, но Аршавина пыталась ее пересадить. Перед экипажем она несколько раз представилась майором ФСБ. Несколько пассажиров выступили свидетелями такого поведения жены российского игрока. После этого Аршавину сняли с рейса.

    Версия Алисы Аршавиной

    Рейс Москва – Алматы задержали на 103 минуты. Супруга Андрея Аршавина обвиняет во всем экипаж самолета. Конкретной виновницей произошедшего она называет бортпроводницу Анастасию Куракину. Аршавина уже написала на нее заявление. Ее версия состоит в том, что Куракиной не понравился запах от ребенка. Когда женщина меняла памперс, самолет готовился к взлету. Аршавина утверждает, что никто не разобрался в ситуации, поэтому вышло недопонимание. Полностью ее рассказ можно прочитать здесь.

    Что еще надо знать?

    Андрей и Алиса Аршавины вместе чуть больше года. В октябре они расставались по инициативе Алисы. Тогда ходили слухи об изменах футболиста и других серьезных причинах расхода. Уже через месяц пара помирилась. У Алисы и Андрея есть общая дочь. Историю их взаимоотношений мы подробно разбирали в нашем октябрьском материале.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Алисы Аршавиной
    Рейтинг: 2 Голосов: 22
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 11 января 2018, 09:09

      Андрей Аршавин: "Ваши дети - это ваши проблемы!".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Максим80 10 января 2018, 00:13

      опять о говне пишет плеханов да гоните вы его уже !!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 9 января 2018, 10:48

      Да насрать на неё! Что, больше не о чём написать?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 9 января 2018, 10:38

      узбечка,что с неё взять!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 9 января 2018, 08:32

      Классно. Даже полную историю прочитать можно, а потом еще разобраться в истории их взаимоотношений. Спасибо, Бомбардир. Скатились до уровня Дома-2.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 9 января 2018, 07:03

      Шкура она и есть. Понты сплошные. Майор ФСБ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      RatUS 9 января 2018, 00:50

      Зачем эта инфа с футбольном портале?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 8 января 2018, 23:16

      В нашей прессе и вовсе писали ,что эта коза
      подверглась сексуальным домогательствам,
      благодаря своему поведению...
      кому верить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 января 2018, 22:35

      "Я Аршавин!..."

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 8 января 2018, 21:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очевидно, что работница аэрофлота коза. Если у ребенка подобная проблема, женщине потребовалась няня (Это не восславляет заслуг Аршавиной, как матери, но раз ей нужна в этом помощь няни...), тогда няня перешла из эконом класса в бизнес и стюардесса воспользовалась ситуацией (ибо этой козе не понравился запах ребенка), подняла шумиху и выгнала няню в эконом. Аршавина начала пылить и их высадили. Чья версия адекватнее аэрофлота или Аршавиной? Да нейтральна что 1, что 2. Но Аршавину чисто по-человечески жалко и согласно букве закона аэрофлот нужно наказать, а стюардессу уволить, жаль доказать не получится. Рассерженные пассажиры только на Аршавину нагонят, еще и в черный список ни за что ни про что попадет. Это нормальная практика, когда на борту самолета кому то нужна помощь, сразу врач бежит (даже из эконома в бизнес), если кому то нужна помощь. А тут женщине помощь няни понадобилась. Да, случиться может всякое и даже во время взлета, но это не повод не оказывать помощь, другое дело что тут никак не связано с жизнью было. Поэтому уж дали бы няне заменить этот подгузник и все.

      -7
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Жентус 9 января 2018, 00:10

      поменять подгузник - няня, понты неотъемлемая составляющая наших звездошалав... напрягаться в доказательствах и объяснениях не суть - ТЫ ДЕБИЛ

      5
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