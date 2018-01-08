Жену Аршавина выгнали из самолета. Главные факты

Она представилась майором ФСБ и давила на экипаж.

Что произошло?

Алису Аршавину выгнали из самолета во время рейса Москва – Алматы. Она летела вместе с няней и двумя детьми. Официальную версию развития событий представил «Аэрофлот». Перед началом полета Аршавина игнорировала все требования экипажа. Женщина не пристегнулась сама, а потом отстегнула ремень ребенка. У няни был билет в эконом-класс, но Аршавина пыталась ее пересадить. Перед экипажем она несколько раз представилась майором ФСБ. Несколько пассажиров выступили свидетелями такого поведения жены российского игрока. После этого Аршавину сняли с рейса.

Версия Алисы Аршавиной

Рейс Москва – Алматы задержали на 103 минуты. Супруга Андрея Аршавина обвиняет во всем экипаж самолета. Конкретной виновницей произошедшего она называет бортпроводницу Анастасию Куракину. Аршавина уже написала на нее заявление. Ее версия состоит в том, что Куракиной не понравился запах от ребенка. Когда женщина меняла памперс, самолет готовился к взлету. Аршавина утверждает, что никто не разобрался в ситуации, поэтому вышло недопонимание. Полностью ее рассказ можно прочитать здесь.

Что еще надо знать?

Андрей и Алиса Аршавины вместе чуть больше года. В октябре они расставались по инициативе Алисы. Тогда ходили слухи об изменах футболиста и других серьезных причинах расхода. Уже через месяц пара помирилась. У Алисы и Андрея есть общая дочь. Историю их взаимоотношений мы подробно разбирали в нашем октябрьском материале.