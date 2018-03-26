Черчесов: «Будь Аршавин на 10 лет моложе, пригодился бы сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне товарищеского матча с Францией заявил, что с радостью пригласил бы полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина в национальную команду, будь футболист на 10 лет моложе.

«Давайте сделаем простые вещи: надо всегда отдавать должное футболистам, которые долго играли за сборную. Но все идет и меняется, мы движемся своим путем.

Аршавин неплохо играет за свою команду. Болельщикам – уважение, что помнят наших футболистов. Но на сегодня у нас более молодая команда, которая движется своим путем. Я был бы рад, если бы ему было лет на 10 поменьше, тогда он пригодился бы», – сказал Черчесов.

Напомним, в последний раз Аршавин, которому в мае исполнится 37 лет, выступал за сборную в 2012 году.

Поединок Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.