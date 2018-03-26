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  • Черчесов: «Будь Аршавин на 10 лет моложе, пригодился бы сборной»

Черчесов: «Будь Аршавин на 10 лет моложе, пригодился бы сборной»

26 марта 2018, 14:35
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне товарищеского матча с Францией заявил, что с радостью пригласил бы полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина в национальную команду, будь футболист на 10 лет моложе.

«Давайте сделаем простые вещи: надо всегда отдавать должное футболистам, которые долго играли за сборную. Но все идет и меняется, мы движемся своим путем.

Аршавин неплохо играет за свою команду. Болельщикам – уважение, что помнят наших футболистов. Но на сегодня у нас более молодая команда, которая движется своим путем. Я был бы рад, если бы ему было лет на 10 поменьше, тогда он пригодился бы», – сказал Черчесов.

Напомним, в последний раз Аршавин, которому в мае исполнится 37 лет, выступал за сборную в 2012 году.

Поединок Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция Аршавин Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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mr. Perdony
1522065295
вот он тупарез , будь он на 10 лет моложе , он был бы лидером сборной как это было и раньше , бесит этот тренеров , он полный ноль . Кто его назначил , тому в рот насать
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Ilya_1953
1522066699
Ты, 10 лет назад Аршавин сделал покер в АПЛ. Знаете, что отличает тупых людей - высокомерие.
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kella
1522067811
Какой тренер, - такая и коМАНДА!
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O-Z
1522070812
Чмо усатое
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Randy Ram
1522072511
Конечно! Аршавин лучший игрок...последнего...15-летия, на мой взгляд. а такие фразы вообще нафиг говорить ?? умнее показался бы, если б сказал. что масло-масляное, уголь-чёрный, снег-белый...
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Бриг
1522081172
Ну, молодая же команда. Жирков там, Самедов. Денисова вот подтянуть из молодежи. Совсем будет молодо.
Ответить
Oldtrafford83/97
1522081835
То есть если бы он был хотя бы на пять лет моложе, то не пригодился бы ? Зачем тогда играют 32-е футболисты, идиотизм,ожидаю полного провала с такими принципами как у Черчесова.
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OfaZavr
1522082248
да тут хоть Аршавин хоть Роналду не поможет с таким тренером все одно.
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Zeff
1522083221
Аршавин и сейчас играет лучше любого нашего сборника.
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ТИНКИ-ВИНКИ
1522085761
Черчесов: "С радостью пригласил бы в сборную Никиту Симоняна, будь он на 70 лет моложе"
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