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    Кержаков заявил, что не будет швырять бутсами в игроков молодежной сборной России

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, возглавивший в марте юношескую сборную России (U18), заявил, что не будет прибегать к каким-либо кардинальным методам в своей тренерской работе.

    – Каким вы будете тренером?

    – Не знаю. Естественно никаких бутс и швыряния чего-нибудь не будет. Тут главное понять, как достучаться до ребят. Надеюсь, что все будут понимать основные идеи, которые хотят до них донести, и будут их принимать.

    – Познакомились с командой?

    – Я смотрел матчи в записи, был на играх в ОАЭ. Всю основную информацию я получаю здесь (на финальном турнире чемпионата России), тут все основные кандидаты в сборную.

    Естественно, никаких прежних заслуг ни у кого нет. У всех ребят одинаковые шансы. Я, прежде всего, буду исходить из тех футболистов, которые у меня будут. Уже есть понимание игры, круг кандидатов обрисован.

    Источник: РФС

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    25.04.2018 18:07
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