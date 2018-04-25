Кержаков заявил, что не будет швырять бутсами в игроков молодежной сборной России

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, возглавивший в марте юношескую сборную России (U18), заявил, что не будет прибегать к каким-либо кардинальным методам в своей тренерской работе.

– Каким вы будете тренером?

– Не знаю. Естественно никаких бутс и швыряния чего-нибудь не будет. Тут главное понять, как достучаться до ребят. Надеюсь, что все будут понимать основные идеи, которые хотят до них донести, и будут их принимать.

– Познакомились с командой?

– Я смотрел матчи в записи, был на играх в ОАЭ. Всю основную информацию я получаю здесь (на финальном турнире чемпионата России), тут все основные кандидаты в сборную.

Естественно, никаких прежних заслуг ни у кого нет. У всех ребят одинаковые шансы. Я, прежде всего, буду исходить из тех футболистов, которые у меня будут. Уже есть понимание игры, круг кандидатов обрисован.