Бэйл: «Когда твое имя связывают с «Баварией» – это честь»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл заявил, что не исключает возможного перехода в «Баварию». Ранее СМИ сообщали, что валлиец может перебраться в Мюнхен по завершении сезона.

«В футболе никогда нельзя говорить «никогда». На данный момент я играю в Мадриде, и мне это нравится.

У «Баварии» фантастическая команда. В прошлом мюнхенцы всегда были одним из самых успешных клубов Европы. Быть ​​связанным с «Баварией» – это честь для всех, но сейчас я игрок «Реала», – сказал Бэйл.

Напомним, «Бавария» и «Реал» сыграют в полуфинале лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.