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    Бэйл: «Когда твое имя связывают с «Баварией» – это честь»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл заявил, что не исключает возможного перехода в «Баварию». Ранее СМИ сообщали, что валлиец может перебраться в Мюнхен по завершении сезона.

    «В футболе никогда нельзя говорить «никогда». На данный момент я играю в Мадриде, и мне это нравится.

    У «Баварии» фантастическая команда. В прошлом мюнхенцы всегда были одним из самых успешных клубов Европы. Быть ​​связанным с «Баварией» – это честь для всех, но сейчас я игрок «Реала», – сказал Бэйл.

    Напомним, «Бавария» и «Реал» сыграют в полуфинале лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Bild

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    25.04.2018 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 2 мая 2018, 15:40

      Это что было))) он фифу только будет за баварию рубить)))

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