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    Конте: «Возможно, в следующем сезоне «Челси» будет играть в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу в полуфинальном матче Кубка Англии против «Саутгемптона» (2:0).

    «Мы заслужили победу в этом матче и проход в во второй финал подряд. Дойти до финала – это очень приятно, особенно для наших болельщиков, они заслужили это.

    Теперь наша задача – попытаться оказать давление на команды, которые находится перед нами в турнирной таблице АПЛ и попробовать добиться участия в Лиге чемпионов. Надо финишировать как можно выше. Мы потеряли много очков в АПЛ и, возможно, в следующем сезоне мы будем играть в Лиге Европы, а не в ЛЧ», – сказал Конте.

    В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 19 мая.

    Источник: BBC

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    22.04.2018 20:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 26 апреля 2018, 08:29

      возможно также что чесли вообще не попа дёт в еврокубоки

      0
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    • ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий 22 апреля 2018, 22:44

      Тосно вас в очко будет иметь!!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > Чоткий 23 апреля 2018, 01:37

      По себе людей не судят

      2
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