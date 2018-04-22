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  • Конте: «Возможно, в следующем сезоне «Челси» будет играть в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов»

Конте: «Возможно, в следующем сезоне «Челси» будет играть в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов»

22 апреля 2018, 20:39
4

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу в полуфинальном матче Кубка Англии против «Саутгемптона» (2:0).

«Мы заслужили победу в этом матче и проход в во второй финал подряд. Дойти до финала – это очень приятно, особенно для наших болельщиков, они заслужили это.

Теперь наша задача – попытаться оказать давление на команды, которые находится перед нами в турнирной таблице АПЛ и попробовать добиться участия в Лиге чемпионов. Надо финишировать как можно выше. Мы потеряли много очков в АПЛ и, возможно, в следующем сезоне мы будем играть в Лиге Европы, а не в ЛЧ», – сказал Конте.

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 19 мая.

Источник: BBC
Англия. Кубок Лига Европы Челси Саутгемптон Конте Антонио
Комментарии (4)
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Чоткий
1524426283
Тосно вас в очко будет иметь!!!!
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спанчес
1524720578
возможно также что чесли вообще не попа дёт в еврокубоки
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