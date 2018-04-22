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    Ещенко: «Какие у нас теперь шансы на золото?.. Но будем бороться до конца»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о шансах москвичей на победу в РФПЛ.

    – Завоевать золотые медали чемпионата теперь становится дело непростым…

    – Конечно, ситуация для нас в борьбе за золото серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы?.. Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца.

    – На очереди «Ахмат»…

    – С «Ахматом» нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.

    «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 50-ю очками. «Локомотив» с 56-ю очками идет первым.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.04.2018 16:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100712

      zigbert 22 апреля 2018, 22:17

      Для дальнейшей уверенной игры,нужна победа над Ахматом.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 18:50

      эти игры до конца чемпа вообще обязаны рвать и метать за все наши нервы и ваши последние провалы, так что ждем в матче с Ахматом сделанную работу над ошибками и положительный результат.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 апреля 2018, 18:44

      Сохраняйте интригу, играйте до упора!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2018, 18:13

      ВЫ постарайтесь ребятушки,постарайтесь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 22 апреля 2018, 17:30

      на золото шансов практически нет,не упустите серебро

      4
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 22 апреля 2018, 17:02

      Да уж, вы постарайтесь, парни. Предыдущие два поражения обязывают. Только победа, иначе совсем печалька будет.

      4
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      Рейтинг: +33444

      oyabun > sssrspartak 22 апреля 2018, 20:15

      В нынешней ситуации нам бы серебро не упустить. Вон ЦСКА прёт как танк, все свои встречи выигрывают

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