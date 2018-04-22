Ещенко: «Какие у нас теперь шансы на золото?.. Но будем бороться до конца»

Для дальнейшей уверенной игры,нужна победа над Ахматом.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о шансах москвичей на победу в РФПЛ.
– Завоевать золотые медали чемпионата теперь становится дело непростым…
– Конечно, ситуация для нас в борьбе за золото серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы?.. Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца.
– На очереди «Ахмат»…
– С «Ахматом» нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 50-ю очками. «Локомотив» с 56-ю очками идет первым.