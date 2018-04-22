Ещенко: «Какие у нас теперь шансы на золото?.. Но будем бороться до конца»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о шансах москвичей на победу в РФПЛ.

– Завоевать золотые медали чемпионата теперь становится дело непростым…

– Конечно, ситуация для нас в борьбе за золото серьезно осложнилась. Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы?.. Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца.

– На очереди «Ахмат»…

– С «Ахматом» нужно играть в свой футбол и реализовывать моменты, не делать ошибок нелепых. Выдумывать ничего не нужно. И тогда все будет хорошо. Очень ждем, что болельщики в понедельник придут поддержать и будет полный стадион.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 50-ю очками. «Локомотив» с 56-ю очками идет первым.