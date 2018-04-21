Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич готов сломать себе еще один палец

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, что он готов сделать ради победы над «Севильей» в финале Кубка Испании. Ранее хорват восстановился от перелома пальца руки.

    «Возвращаюсь к работе и готов выкладываться на каждой тренировке. Мне очень не нравилось смотреть за командой по телевизору или с трибун. Нервов больше в таком случае.

    В игре против «Севильи» придется бороться сквозь зубы. Готов сломать еще один палец ради победы», – сказал игрок.

    Матч начнется в 22:30 по Москве.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2018 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 апреля 2018, 16:59

      вот это я понимаю настрой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий 21 апреля 2018, 15:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Член себе сломай

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Чоткий 22 апреля 2018, 00:39

      Лучше тебе. Что б себе подобных дебилов не плодил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий > Патронташ 22 апреля 2018, 09:17

      Я в Москве уже нормально наплодил!! 22 сантиметра - не шутка. Рискнешь сломать? Давай стрелканемся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 21 апреля 2018, 12:22

      Очень импонирует этот игрок, причём уже очень давно,ещё со времен Шальке. Хочется,чтобы и в сборной Хорватии он выиграл,наконец,чего-нибудь)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 21 апреля 2018, 12:12

      Без лишних слов работает и отрабатывает свой контракт, знает свое дело и делает его хорошо..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11