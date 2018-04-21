Ракитич готов сломать себе еще один палец

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, что он готов сделать ради победы над «Севильей» в финале Кубка Испании. Ранее хорват восстановился от перелома пальца руки.

«Возвращаюсь к работе и готов выкладываться на каждой тренировке. Мне очень не нравилось смотреть за командой по телевизору или с трибун. Нервов больше в таком случае.

В игре против «Севильи» придется бороться сквозь зубы. Готов сломать еще один палец ради победы», – сказал игрок.

Матч начнется в 22:30 по Москве.