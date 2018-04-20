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    Усманов – об уходе Венгера: «Сегодня очень печальный день в истории «Арсенала»

    Акционер «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал решение главного тренера «канониров» Арсена Венгера покинуть команду.

    «Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба «Арсенал», день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера.

    Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие «Арсенал» как организацию, – порядочность, класс и традиции.

    Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времен, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего.

    И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле», – сообщает пресс-служба Усманова.

    Le Parisien: Анчелотти – основной претендент на пост главного тренера «Арсенала»

    Источник: Sports.ru

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    20.04.2018 21:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 апреля 2018, 01:42

      Печальным этот день мог бы стать лет пять назад. А сейчас впору вывешивать праздничные флаги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 20 апреля 2018, 23:29

      Даже ролик для Венгера на ютьюб не зальет? Тьфу на тебя, усманов, после этого.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 20 апреля 2018, 21:44

      он высказался так, будто выступает с трибуны съезда кпсс)))

      1
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