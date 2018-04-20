Усманов – об уходе Венгера: «Сегодня очень печальный день в истории «Арсенала»

Акционер «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал решение главного тренера «канониров» Арсена Венгера покинуть команду.

«Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба «Арсенал», день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера.

Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие «Арсенал» как организацию, – порядочность, класс и традиции.

Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времен, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего.

И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле», – сообщает пресс-служба Усманова.

Le Parisien: Анчелотти – основной претендент на пост главного тренера «Арсенала»