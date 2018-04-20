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  • Комитет по этике может рассмотреть инцидент с участием Денисова. Игрок оскорбил допинг-офицера

Комитет по этике может рассмотреть инцидент с участием Денисова. Игрок оскорбил допинг-офицера

20 апреля 2018, 20:20
7

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент с участием полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Игрок оскорбил допинг-офицера, за что клуб оштрафовал его на 1 миллион рублей.

«Комитет по этике будет рассматривать инцидент с участием Игоря Денисова, если получит соответствующее заявление из РФС. Пока такое заявление не приходило, но у руководителей РФС есть такая возможность», – сказал Андреев.

«Чемпионат»: Денисов оштрафован «Локомотивом» за слово «дебилы» в протоколе допинг-контроля

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (7)
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mialkov
1524255568
Поддержу Денисова, человек пришел на сдачу мочи но допинг пробу, в одних трусах, а они требуют при них ссать в пробирку. Что, не дебилы?
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cska-62
1524257646
Во-первых, слово дебил литературное, а не нецензурное; во-вторых это медицинский диагноз самой лёгкой формы олигофрении, что для многих наших футбольных функционеров должно быть не оскорблением, а похвалой, ибо там, по моим личным наблюдениям куда больше персон с диагнозами идиотия или имбецильность, ну, и, в третьих, если и оскорбил - так это же не надругался и не домогался?! И даже, судя по всему, не пробовал этого делать!!! Уж если у нас в Госдуре спокойно заседают так и не наказанные домоганты, то какой с футболистов спрос?
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Zeff
1524266516
Оставьте Денисова в покое. Раз назвал так, значит тот заслужил.
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КЭТиК
1524280303
Допинг-офицер - нытик или баба
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OfaZavr
1524297116
ну разведут сейчас скандал на ровном месте, он уже штраф заплатил и тему можно закрыть.
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zigbert
1524305394
Ну теперь с него не слезут.
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