Комитет по этике может рассмотреть инцидент с участием Денисова. Игрок оскорбил допинг-офицера

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент с участием полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Игрок оскорбил допинг-офицера, за что клуб оштрафовал его на 1 миллион рублей.

«Комитет по этике будет рассматривать инцидент с участием Игоря Денисова, если получит соответствующее заявление из РФС. Пока такое заявление не приходило, но у руководителей РФС есть такая возможность», – сказал Андреев.

«Чемпионат»: Денисов оштрафован «Локомотивом» за слово «дебилы» в протоколе допинг-контроля