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    Комитет по этике может рассмотреть инцидент с участием Денисова. Игрок оскорбил допинг-офицера

    Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент с участием полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Игрок оскорбил допинг-офицера, за что клуб оштрафовал его на 1 миллион рублей.

    «Комитет по этике будет рассматривать инцидент с участием Игоря Денисова, если получит соответствующее заявление из РФС. Пока такое заявление не приходило, но у руководителей РФС есть такая возможность», – сказал Андреев.

    «Чемпионат»: Денисов оштрафован «Локомотивом» за слово «дебилы» в протоколе допинг-контроля

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2018 20:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 13:09

      Ну теперь с него не слезут.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 апреля 2018, 10:51

      ну разведут сейчас скандал на ровном месте, он уже штраф заплатил и тему можно закрыть.

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 апреля 2018, 06:11

      Допинг-офицер - нытик или баба

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > КЭТиК 21 апреля 2018, 08:57

      Допинг-офицер – трансгендер. До сих пор определяется со своей гендерной принадлежностью. Очень сегодня это модно стало в выживающем из ума мире! Выгодно быть мужиком, так он – мужик, а как, например, в армию идти, или преференции какие бабские получать, то баба! Даже определение под этот тип придумали:
      «Гендерная принадлежность – это совокупность психосоциальных и социокультурных характеристик, которые принято присваивать тому или иному биологическому полу. То есть, человек будет по биологическому полу мужчиной, вполне может ощущать себя и вести себя как женщина, и наоборот».
      А мне лично Игорь Губерман вспоминается:
      «Семья, являясь жизни главной школой,
      Изучена сама довольно слабо,
      Семья бывает даже однополой,
      Когда себя мужик ведет как баба».

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2018, 02:21

      Оставьте Денисова в покое. Раз назвал так, значит тот заслужил.

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 апреля 2018, 23:54

      Во-первых, слово дебил литературное, а не нецензурное; во-вторых это медицинский диагноз самой лёгкой формы олигофрении, что для многих наших футбольных функционеров должно быть не оскорблением, а похвалой, ибо там, по моим личным наблюдениям куда больше персон с диагнозами идиотия или имбецильность, ну, и, в третьих, если и оскорбил - так это же не надругался и не домогался?! И даже, судя по всему, не пробовал этого делать!!! Уж если у нас в Госдуре спокойно заседают так и не наказанные домоганты, то какой с футболистов спрос?

      5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 апреля 2018, 23:19

      Поддержу Денисова, человек пришел на сдачу мочи но допинг пробу, в одних трусах, а они требуют при них ссать в пробирку. Что, не дебилы?

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