Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варга: «Арсенал» ведет Головина два года. Уход Венгера не повлияет на перспективы игрока в АПЛ»

    Футбольный агент Шандор Варга считает, что уход главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера со своего поста по завершении сезона не повлияет на возможный трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский клуб. По его словам, селекционеры «канониров» следят за россиянином на протяжении уже двух лет.

    «Предстоящая отставка Венгера и возможный переход в «Арсенал» Головина напрямую не связаны. Даже после ухода Арсена его слово будет иметь большой вес в клубе. Может быть, он даже получит почетный пост в «Арсенале». В любом случае его рекомендации будут приниматься во внимание в трансферной политике.

    Селекционная служба «Арсенала» ведет Головина два года, и смена тренера на его английские перспективы не должна повлиять», – сказал Варга.

    Напомним, по информации СМИ, кроме «Арсенала» интерес к Головину в Англии также проявляет «Челси».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      pul 22 апреля 2018, 03:10

      Головин самый талантлевый игрок в России, как и вся молодёжка его года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 13:22

      Продать Головина и вернуть обратно сразу в аренду и было бы шикарно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:27

      Попробовать можно Головину проверить свои силы в одном из европейских чемпионатов. А если не получится ,то возвратится назад, что бы не портить себе карьеру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 апреля 2018, 18:30

      Очень хочется посмотреть на наших молодых ребят в топовых чемпионатах. И если Головин на это нацелен, то я думаю, что он проявит себя в любом клубе ведущих лиг. А вернуться в РФПЛ никогда не поздно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 апреля 2018, 17:22

      Головин вообще ни один топ клуб из топ лиг не потянет, а не только АПЛ...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ufos73 21 апреля 2018, 13:22

      А ты смешной

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 16:42

      Смешные те кто мечтает посадить его на лавку хоть даже и в топ клубе...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ufos73 21 апреля 2018, 17:45

      бред с твоей стороны

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 18:25

      Назови хоть один топ клуб, в котором головин мог бы составить конкуренцию тамошним основным ЦП? Или спецом для него кто то освободит одно место? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ufos73 21 апреля 2018, 18:38

      Арсенал хотя бы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 20:24

      Допустим. Встает вопрос а кого убрать из основы? Озила, Рамси Мхитаряна? Головин хоть одному из них может реальную конкуренцию составить? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > ufos73 22 апреля 2018, 08:51

      Кто знает, а может и составит!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > directorpg 22 апреля 2018, 10:05

      Вот и будет он лавку протирать, и без него там конкурентов хватает и посильнее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 20 апреля 2018, 17:09

      Советы советами а главное слово все равно будет за новым тренером.И если честно я не верю в этот трансфер,Головину лучше валить в Испанию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 апреля 2018, 16:28

      Нужно годик или два поиграть здесь и окрепнуть, а потом переходить в хороший
      европейский клуб (Англии, Германии, Испании, Франции).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 апреля 2018, 15:53

      Головину лучше в Испанию. А по поводу Венгера хз. Можно и в другом клубе себя попробовать. Можно и должность получить в Арсенале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 апреля 2018, 15:48

      Головин не потянет игру в АПЛ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 20 апреля 2018, 15:58

      А тебе-то, что? Пусть сам А.Головин решает, когда будут предложения

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11