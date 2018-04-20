Варга: «Арсенал» ведет Головина два года. Уход Венгера не повлияет на перспективы игрока в АПЛ»

Футбольный агент Шандор Варга считает, что уход главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера со своего поста по завершении сезона не повлияет на возможный трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский клуб. По его словам, селекционеры «канониров» следят за россиянином на протяжении уже двух лет.

«Предстоящая отставка Венгера и возможный переход в «Арсенал» Головина напрямую не связаны. Даже после ухода Арсена его слово будет иметь большой вес в клубе. Может быть, он даже получит почетный пост в «Арсенале». В любом случае его рекомендации будут приниматься во внимание в трансферной политике.

Селекционная служба «Арсенала» ведет Головина два года, и смена тренера на его английские перспективы не должна повлиять», – сказал Варга.

Напомним, по информации СМИ, кроме «Арсенала» интерес к Головину в Англии также проявляет «Челси».