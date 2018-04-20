Варга: «Арсенал» ведет Головина два года. Уход Венгера не повлияет на перспективы игрока в АПЛ»

Головин самый талантлевый игрок в России, как и вся молодёжка его года.
Футбольный агент Шандор Варга считает, что уход главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера со своего поста по завершении сезона не повлияет на возможный трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский клуб. По его словам, селекционеры «канониров» следят за россиянином на протяжении уже двух лет.
«Предстоящая отставка Венгера и возможный переход в «Арсенал» Головина напрямую не связаны. Даже после ухода Арсена его слово будет иметь большой вес в клубе. Может быть, он даже получит почетный пост в «Арсенале». В любом случае его рекомендации будут приниматься во внимание в трансферной политике.
Селекционная служба «Арсенала» ведет Головина два года, и смена тренера на его английские перспективы не должна повлиять», – сказал Варга.
Напомним, по информации СМИ, кроме «Арсенала» интерес к Головину в Англии также проявляет «Челси».