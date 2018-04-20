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  • Варга: «Арсенал» ведет Головина два года. Уход Венгера не повлияет на перспективы игрока в АПЛ»

Варга: «Арсенал» ведет Головина два года. Уход Венгера не повлияет на перспективы игрока в АПЛ»

20 апреля 2018, 15:26
19

Футбольный агент Шандор Варга считает, что уход главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера со своего поста по завершении сезона не повлияет на возможный трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский клуб. По его словам, селекционеры «канониров» следят за россиянином на протяжении уже двух лет.

«Предстоящая отставка Венгера и возможный переход в «Арсенал» Головина напрямую не связаны. Даже после ухода Арсена его слово будет иметь большой вес в клубе. Может быть, он даже получит почетный пост в «Арсенале». В любом случае его рекомендации будут приниматься во внимание в трансферной политике.

Селекционная служба «Арсенала» ведет Головина два года, и смена тренера на его английские перспективы не должна повлиять», – сказал Варга.

Напомним, по информации СМИ, кроме «Арсенала» интерес к Головину в Англии также проявляет «Челси».

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Головин Александр Венгер Арсен
Комментарии (19)
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Garrincha58
1524228515
Головин не потянет игру в АПЛ
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bset
1524228831
Головину лучше в Испанию. А по поводу Венгера хз. Можно и в другом клубе себя попробовать. Можно и должность получить в Арсенале.
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vladimir-7
1524230892
Нужно годик или два поиграть здесь и окрепнуть, а потом переходить в хороший европейский клуб (Англии, Германии, Испании, Франции).
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yarik1_78
1524233361
Советы советами а главное слово все равно будет за новым тренером.И если честно я не верю в этот трансфер,Головину лучше валить в Испанию.
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ufos73
1524234149
Головин вообще ни один топ клуб из топ лиг не потянет, а не только АПЛ...
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мы_не_рабы
1524238200
Очень хочется посмотреть на наших молодых ребят в топовых чемпионатах. И если Головин на это нацелен, то я думаю, что он проявит себя в любом клубе ведущих лиг. А вернуться в РФПЛ никогда не поздно.
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zigbert
1524302878
Попробовать можно Головину проверить свои силы в одном из европейских чемпионатов. А если не получится ,то возвратится назад, что бы не портить себе карьеру.
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Татарин за ЦСКА
1524306125
Продать Головина и вернуть обратно сразу в аренду и было бы шикарно
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pul
1524355804
Головин самый талантлевый игрок в России, как и вся молодёжка его года.
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