Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Я всегда буду любить и поддерживать «Арсенал»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поблагодарил руководство и болельщиков «канониров» за время, проведенное в клубе. Сегодня стало известно, что специалист, возглавлявший лондонцев с 1996 года, покинет команду в конце сезона.

    «После тщательного обдумывания и последующих обсуждений с клубом, я считаю, что настало подходящее время для меня уйти в отставку по завершении сезона.

    Я благодарен за то, что имел привилегию служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я управлял командой с полной ответственностью и честностью.

    Хочу поблагодарить персонал, игроков, руководство и болельщиков за то, что они делают этот клуб особенным.

    Я призываю наших фанатов сплотиться, чтобы мы закончили этот сезон на высокой ноте. Болельщики «Арсенала», берегите ценности клуба. Моя любовь и поддержка навеки», – сказал Венгер.

    Источник: ФК «Арсенал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 11:55

      Конечно для Венгера это не простое решение ,которое он принял с болью в сердце.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 апреля 2018, 15:30

      Арсен в Арсенале кажется целую вечность, жаль, но закрывается целая глава, эпоха Арсенала Арсена Венгера, даже как то грустно стало..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 апреля 2018, 14:22

      Эпоха тренеров "долгожителей" в АПЛ закончилась, последнего мастодонта завалили.
      Будет теперь как Фергюсон на стадион болелой ходить и уже следующему тренеру таблички "Вон из клуба!" вывешивать ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 апреля 2018, 13:55

      Достойно отработал. Успехов в дальнейшем!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 13:49

      Мужик...респект и уважение)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 20 апреля 2018, 13:27

      СПАСИБО ТЕБЕ, АРСЕН

      НО НАМ НУЖНО ИДТИ ДАЛЬШЕ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак > LMI 20 апреля 2018, 13:49

      Вам???)))интересно))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11