Венгер: «Я всегда буду любить и поддерживать «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поблагодарил руководство и болельщиков «канониров» за время, проведенное в клубе. Сегодня стало известно, что специалист, возглавлявший лондонцев с 1996 года, покинет команду в конце сезона.

«После тщательного обдумывания и последующих обсуждений с клубом, я считаю, что настало подходящее время для меня уйти в отставку по завершении сезона.

Я благодарен за то, что имел привилегию служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я управлял командой с полной ответственностью и честностью.

Хочу поблагодарить персонал, игроков, руководство и болельщиков за то, что они делают этот клуб особенным.

Я призываю наших фанатов сплотиться, чтобы мы закончили этот сезон на высокой ноте. Болельщики «Арсенала», берегите ценности клуба. Моя любовь и поддержка навеки», – сказал Венгер.