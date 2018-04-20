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Венгер: «Я всегда буду любить и поддерживать «Арсенал»

20 апреля 2018, 13:14
7

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поблагодарил руководство и болельщиков «канониров» за время, проведенное в клубе. Сегодня стало известно, что специалист, возглавлявший лондонцев с 1996 года, покинет команду в конце сезона.

«После тщательного обдумывания и последующих обсуждений с клубом, я считаю, что настало подходящее время для меня уйти в отставку по завершении сезона.

Я благодарен за то, что имел привилегию служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я управлял командой с полной ответственностью и честностью.

Хочу поблагодарить персонал, игроков, руководство и болельщиков за то, что они делают этот клуб особенным.

Я призываю наших фанатов сплотиться, чтобы мы закончили этот сезон на высокой ноте. Болельщики «Арсенала», берегите ценности клуба. Моя любовь и поддержка навеки», – сказал Венгер.

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (7)
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LMI
1524220071
СПАСИБО ТЕБЕ, АРСЕН НО НАМ НУЖНО ИДТИ ДАЛЬШЕ
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Федя Кабак
1524221340
Мужик...респект и уважение)
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DOCTOR PENALTY
1524221735
Достойно отработал. Успехов в дальнейшем!
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FanatSerj
1524223337
Эпоха тренеров "долгожителей" в АПЛ закончилась, последнего мастодонта завалили. Будет теперь как Фергюсон на стадион болелой ходить и уже следующему тренеру таблички "Вон из клуба!" вывешивать ))
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Dgad
1524227434
Арсен в Арсенале кажется целую вечность, жаль, но закрывается целая глава, эпоха Арсенала Арсена Венгера, даже как то грустно стало..
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zigbert
1524300900
Конечно для Венгера это не простое решение ,которое он принял с болью в сердце.
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