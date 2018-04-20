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    «Бетис» повторил рекорд сезона-1959/60, выиграв шесть матчей подряд

    Накануне состоялся 33-го тура матч испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Лас-Пальмас». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Эта победа стала для клуба шестой подряд в текущем розыгрыше чемпионата Испании, причем в последних пяти матчах команда еще и ни разу не пропустила. Благодаря этому клубу удалось повторить рекорды, установленных соответственно в сезонах-1959/60 и 1994/95.

    Стоит отметить, что после 33 туров «Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 55 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2018 11:30
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