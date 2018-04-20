Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Букмекеры оценили шансы Марсьяля перейти в «Ювентус»

    Британские букмекерские конторы начали принимать ставки на то, в каком клубе начнет следующий сезон нынешний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

    Наиболее вероятным выглядит исход, согласно которому футболист окажется в «Ювентусе». На это событие букмекеры готовы принимать ставки 3 к 1. Еще одним клубом, в который сватают француза, является «Лион». Возвращение Антони на родину оценивается в 16 к 1.

    На данный момент Марсьяль отказывается от продления своего действующего контракта с «Манчестер Юнайтед» из-за малого количества игровой практики.

    Марсьяль перебрался в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В текущем сезоне он сыграл в 29 играх в АПЛ, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 20 апреля 2018, 13:57

      Неплохо было бы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11