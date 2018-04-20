Букмекеры оценили шансы Марсьяля перейти в «Ювентус»

Британские букмекерские конторы начали принимать ставки на то, в каком клубе начнет следующий сезон нынешний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

Наиболее вероятным выглядит исход, согласно которому футболист окажется в «Ювентусе». На это событие букмекеры готовы принимать ставки 3 к 1. Еще одним клубом, в который сватают француза, является «Лион». Возвращение Антони на родину оценивается в 16 к 1.

На данный момент Марсьяль отказывается от продления своего действующего контракта с «Манчестер Юнайтед» из-за малого количества игровой практики.

Марсьяль перебрался в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. В текущем сезоне он сыграл в 29 играх в АПЛ, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач.