Ибрагимович приедет на чемпионат мира-2018 в Россию

Украсит наш ЧМ своим присутствием.
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович может принять участие в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет будущим летом в России.
Уже известно, что его образ точно будет присутствовать на турнире – он стал лицом рекламной компании Visa, которая является официальным партнером ФИФА в проведении ЧМ-2018.
Что касается участия Ибрагимовича в турнире в качестве игрока, то этот вопрос остается открытым.
Team ViZa @Visa #EverywhereZwantstobe pic.twitter.com/FQvwURUjWS— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 апреля 2018 г.