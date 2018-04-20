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    Ибрагимович приедет на чемпионат мира-2018 в Россию

    Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович может принять участие в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет будущим летом в России.

    Уже известно, что его образ точно будет присутствовать на турнире – он стал лицом рекламной компании Visa, которая является официальным партнером ФИФА в проведении ЧМ-2018.

    Что касается участия Ибрагимовича в турнире в качестве игрока, то этот вопрос остается открытым.

    Источник: Daily Mail

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    20.04.2018 10:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 11:28

      Украсит наш ЧМ своим присутствием.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 20 апреля 2018, 14:41

      Увидеть его, конечно, интересно. Но если смотреть с позиции шведов, я бы его не брал. Путёвку на турнир команда добывала без Ибрагимовича, и играть должны те, кто к этому причастен. Иначе можно получить немалые проблемы в коллективе.
      Это неправильно, когда игрок перед отбором говорит, что больше не будет выступать, а потом, когда его бывшие партнёры добиваются результата, приходит снимать сливки с их плодов.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 апреля 2018, 13:55

      да цыган конечно о себе высокого мнения ! что есть то есть !

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 апреля 2018, 13:14

      Интересно его увидеть)

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 апреля 2018, 12:21

      Не надо!
      Хватит нагнетать, пусть с трибуны смотрит.

      1
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      Рейтинг: +25

      BlackAngelZP 20 апреля 2018, 11:04

      Интересно было бы ещё один Шедевр увидеть...

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