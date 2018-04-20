Ибрагимович приедет на чемпионат мира-2018 в Россию

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович может принять участие в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет будущим летом в России.

Уже известно, что его образ точно будет присутствовать на турнире – он стал лицом рекламной компании Visa, которая является официальным партнером ФИФА в проведении ЧМ-2018.

Что касается участия Ибрагимовича в турнире в качестве игрока, то этот вопрос остается открытым.