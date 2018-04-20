Клопп: «Из-за особенностей контракта с «Ливерпулем» «Бавария» даже не пыталась подписать меня»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что даже при желании не смог бы возглавить «Баварию» из-за особенности своего действующего контракта с английским клубом.

«Ни в одном из моих контрактов никогда не было пункта, который бы позволял покинуть клуб раньше срока его завершения. Даже если «Бавария» действительно была заинтересована во мне, что бы я ни делал, заключить контракт со мной для них было бы невозможно.

Сейчас у меня впереди еще четыре года по контракту. «Ливерпуль» доволен мной. По этой причине «Бавария» даже не пыталась подписать меня», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, Клопп перешел в «Ливерпуль» в октябре 2015 года из дортмундской «Боруссии». Его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до середины 2022 года.