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    Клопп: «Из-за особенностей контракта с «Ливерпулем» «Бавария» даже не пыталась подписать меня»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что даже при желании не смог бы возглавить «Баварию» из-за особенности своего действующего контракта с английским клубом.

    «Ни в одном из моих контрактов никогда не было пункта, который бы позволял покинуть клуб раньше срока его завершения. Даже если «Бавария» действительно была заинтересована во мне, что бы я ни делал, заключить контракт со мной для них было бы невозможно.

    Сейчас у меня впереди еще четыре года по контракту. «Ливерпуль» доволен мной. По этой причине «Бавария» даже не пыталась подписать меня», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

    Напомним, Клопп перешел в «Ливерпуль» в октябре 2015 года из дортмундской «Боруссии». Его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до середины 2022 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2018 07:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 10:57

      Его работа в Ливерпуле заметна и в будущее можно смотреть с оптимизмом.

      1
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      Рейтинг: -11

      petropavlovan 20 апреля 2018, 10:20

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 апреля 2018, 07:51

      зачем тебе Бавария, после Ливерпуля, Бавария была бы шагом назад . . . да и второго Салаха, в твоей команде уже не будет . . .

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Аристократ Олжик 20 апреля 2018, 09:32

      ага и второго Коутиньо ушедшего в Барселону ....
      В том то и дело что Клоппу еще надо много поработать, чтобы Ливерпуль не была командой из которой не уходили на повышение.

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