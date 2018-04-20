Баста исполнит российскую версию гимна ЧМ-2018 от Coca-Cola

Знаменитый российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) исполнит российскую версию гимна чемпионата мира. Об этом сообщил бренд-менеджер проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ-2018 Андрей Бойко.

«Сложилась такая традиция, что перед каждым чемпионатом мира Coca-Cola выкладывает гимн. Мы решили пойти дальше, поэтому хотим представить артиста, который исполнит российскую версию гимна. Это Баста», – сказал Бойко.

«Очень приятно, что выбор пал на меня. Рад, что получилось быть максимально свободным в написании песни. Она будет представлена 11 мая», – заявил сам рэпер.