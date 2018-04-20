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    Баста исполнит российскую версию гимна ЧМ-2018 от Coca-Cola

    Знаменитый российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) исполнит российскую версию гимна чемпионата мира. Об этом сообщил бренд-менеджер проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ-2018 Андрей Бойко.

    «Сложилась такая традиция, что перед каждым чемпионатом мира Coca-Cola выкладывает гимн. Мы решили пойти дальше, поэтому хотим представить артиста, который исполнит российскую версию гимна. Это Баста», – сказал Бойко.

    «Очень приятно, что выбор пал на меня. Рад, что получилось быть максимально свободным в написании песни. Она будет представлена 11 мая», – заявил сам рэпер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2018 01:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 11:27

      вот ведь времена, всяким не пойми кому дают право гимн исполнять.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 апреля 2018, 09:37

      Дожили.Гимн всякое чмо поет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 апреля 2018, 09:32

      посмотрим. в коем-то веке не попса.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Cules2013 20 апреля 2018, 10:24

      Так он и есть попса давно уже!
      Через год-два будет на "новогодних огоньках" на первом-втором канале выступать.
      Но это его дело. Лишь бы гимн достойный получился.

      4
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Обер-КанцлерЪ 20 апреля 2018, 15:43

      тоже об этом подумал

      0
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 20 апреля 2018, 05:36

      Баста самый достойный

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