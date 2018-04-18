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  • Черчесов: «Мы уже дважды делали чемпионами мира бразильцев. Теперь очередь сборной России»

Черчесов: «Мы уже дважды делали чемпионами мира бразильцев. Теперь очередь сборной России»

18 апреля 2018, 17:21
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил свое участие в мировых первенствах в качестве игрока, а также заявил, что на предстоящем мундиале намерен сделать россиян чемпионами.

«Я как действующий игрок играл на трех чемпионатах мира. Так получалось, что на многих больших турнирах становились чемпионами или призерами те, кто играл с нами в группе. Сначала в 1983 году в Мексике на юниорском чемпионате. В группе играли с Бразилией, они и стали чемпионами. Потом был чемпионат мира 1994 года в США, опять же бразильцы против нас и опять же мы их сделали чемпионами мира. Меня спрашивают, кого мы в этот раз сделаем чемпионами мира. Ответ ясен: на этот раз Россия.

В историю-то я уже вошел, я есть в книге рекордов Гиннеса. В 1994 году я пропустил гол в матче против Камеруна (6:1), пропустив от самого возрастного футболиста за всю историю – Роже Милла.

На третьем своем чемпионате – в Японии – все было хорошо: и команда хорошая, и поля, да вот судья пару раз не так свистнул», – сказал Черчесов.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 в 11 российских городах.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия Бразилия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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Shogun
1524061522
Хахахаха, быстрее мой пес заговорит на китайском, чем наша сборная чемпионом мира станем
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Боцман59rus
1524061828
бомбордьер видимо специально дозирует изречения учителя, прочитав сей шедевр в полном обьеме и за один раз, пользователь рискует породниться диагнозом с автором.
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Антимат
1524062159
Юмор какой-то убогий.
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Zenmaster
1524062795
Так и не понял смысла !!!
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mialkov
1524063737
Весеннее обострение, не иначе!
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Федя Кабак
1524063780
Физрук совсем умом тронулся)шутник
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Полная Канистра
1524064140
и чё этот чабан хочет? ни как богом у нас стал всякую ерунду несёт про какую то очередь сборной России про Японию вспомнил не так свистнули и в историю вошёл это всё записки больного из псих больницы И это наш тренер???????
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OfaZavr
1524064896
опять болтает что попало, а на деле в лужу сядем как всегда.
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ruded
1524071188
для грибов вроде еще не сезон...
Ответить
zigbert
1524081834
Интересные шуточки от Черчесова.
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