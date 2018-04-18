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    Черчесов: «Мы уже дважды делали чемпионами мира бразильцев. Теперь очередь сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил свое участие в мировых первенствах в качестве игрока, а также заявил, что на предстоящем мундиале намерен сделать россиян чемпионами.

    «Я как действующий игрок играл на трех чемпионатах мира. Так получалось, что на многих больших турнирах становились чемпионами или призерами те, кто играл с нами в группе. Сначала в 1983 году в Мексике на юниорском чемпионате. В группе играли с Бразилией, они и стали чемпионами. Потом был чемпионат мира 1994 года в США, опять же бразильцы против нас и опять же мы их сделали чемпионами мира. Меня спрашивают, кого мы в этот раз сделаем чемпионами мира. Ответ ясен: на этот раз Россия.

    В историю-то я уже вошел, я есть в книге рекордов Гиннеса. В 1994 году я пропустил гол в матче против Камеруна (6:1), пропустив от самого возрастного футболиста за всю историю – Роже Милла.

    На третьем своем чемпионате – в Японии – все было хорошо: и команда хорошая, и поля, да вот судья пару раз не так свистнул», – сказал Черчесов.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 в 11 российских городах.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.04.2018 17:21
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 20 апреля 2018, 14:43

      Пустомеля.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 апреля 2018, 14:28

      А мне нравится такое настроение!!
      Все хаят Ченрчесова (даже я По поводу Денисова),
      Но ребята вспомните Динамо в еврокубках под управлением Саламыча!!
      Даже с теми игроками , сто есть четверть финал у нас будет.
      Давайте верить в команду, Смотреть футбол, пить пиво ....и материться!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 23:03

      Интересные шуточки от Черчесова.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 апреля 2018, 22:41

      Гордиться тем, что пропустил от самого возрастного игрока? И это тренер нашей сборной? Дайте ему антидот от нового ОВ "дурачок"!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 18 апреля 2018, 20:26

      усач подсел на что-то тяжёлое

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      ruded 18 апреля 2018, 20:06

      для грибов вроде еще не сезон...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 18 апреля 2018, 19:26

      То ... короток, то рубаха длинна - краткая характеристика Российского футбола.

      0
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 18 апреля 2018, 18:59

      чем ближе к ЧМ, тем больше он бредит помоему... Германии конкуренцию хочет составить...

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 18 апреля 2018, 18:48

      Бразилия, готовьте сборную по хоккею к ЧМ

      1
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      Рейтинг: +759

      sevsor 18 апреля 2018, 18:27

      А что, мне понравилось, что в Японии всё у нас было класс, но: " Все было хорошо: и команда хорошая, и поля, да вот судья пару раз не так свистнул"...а то бы мы, охо-хоооо!))) Очень хочется, чтобы с Черчесовым мы дома не стали: "Ай-ай-ай!, Уху-ху!")))

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