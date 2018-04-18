Черчесов: «Мы уже дважды делали чемпионами мира бразильцев. Теперь очередь сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил свое участие в мировых первенствах в качестве игрока, а также заявил, что на предстоящем мундиале намерен сделать россиян чемпионами.

«Я как действующий игрок играл на трех чемпионатах мира. Так получалось, что на многих больших турнирах становились чемпионами или призерами те, кто играл с нами в группе. Сначала в 1983 году в Мексике на юниорском чемпионате. В группе играли с Бразилией, они и стали чемпионами. Потом был чемпионат мира 1994 года в США, опять же бразильцы против нас и опять же мы их сделали чемпионами мира. Меня спрашивают, кого мы в этот раз сделаем чемпионами мира. Ответ ясен: на этот раз Россия.

В историю-то я уже вошел, я есть в книге рекордов Гиннеса. В 1994 году я пропустил гол в матче против Камеруна (6:1), пропустив от самого возрастного футболиста за всю историю – Роже Милла.

На третьем своем чемпионате – в Японии – все было хорошо: и команда хорошая, и поля, да вот судья пару раз не так свистнул», – сказал Черчесов.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 в 11 российских городах.