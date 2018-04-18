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    «Лестер» определил начальную цену на Магуайра

    Руководство «Лестер Сити» готово выслушать предложения о покупке своего защитника Харри Магуайра. Сообщается, что ими же установлена минимальная сумма трансфера, которая составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В услугах 25-летнего футболиста ранее высказали свою заинтересованность «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    «Лестер» уже отклонил два предложения по своему футболисту на сумму 40 миллионов фунтов стерлингов. В стане «лисов» рассчитывают, что предстоящий чемпионат мира-2018 сложится удачно для Магуайра, что значительно поднимет его цену на рынке.

    Источник: The Sun

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    18.04.2018 10:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 12:45

      Слишком высока назначена сумма.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 апреля 2018, 11:13

      не стоит он столько. опять Лестер жлобится, как с Марезом. Хотя, если их цель сохранить игроков в команде по максимуму, то логично откуда такие цены.

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