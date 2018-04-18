«Лестер» определил начальную цену на Магуайра

Руководство «Лестер Сити» готово выслушать предложения о покупке своего защитника Харри Магуайра. Сообщается, что ими же установлена минимальная сумма трансфера, которая составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

В услугах 25-летнего футболиста ранее высказали свою заинтересованность «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«Лестер» уже отклонил два предложения по своему футболисту на сумму 40 миллионов фунтов стерлингов. В стане «лисов» рассчитывают, что предстоящий чемпионат мира-2018 сложится удачно для Магуайра, что значительно поднимет его цену на рынке.