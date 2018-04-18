Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Правоохранительные органы пресекли планы экстремистов по срыву ЧМ-2018 в Самаре

    Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отчитался перед Советом Федерации о работе по предотвращению планов фанатов-экстремистов сорвать проведение ЧМ-2018 в Самаре.

    «В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков – участников объединения «Тойс».

    В отношении лидера объединения «Тойс» судом постановлен обвинительный приговор», – говорится в докладе генпрокурора.

    В 2017 году по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими пять организаций, в том числе «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2018 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 18 апреля 2018, 20:38

      Ушлёпки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 15:23

      По моему тойс это просто организованные фанаты. Как то не верится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 18 апреля 2018, 12:26

      Теперь надо держать ухо востро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 18 апреля 2018, 12:00

      Наверно свои своих повязали, учатся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 апреля 2018, 11:38

      это происки янков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 апреля 2018, 11:11

      Экстремизм - очень тонкая статья, любого можно подогнать на усмотрение власти.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 апреля 2018, 10:50

      Всех идиотов закрыть, выселить, изолировать, отправить на Колыму ибо нефиг людям праздник портить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 апреля 2018, 10:39

      Дана команда хватать всех подряд так и без российских болельщиков останемся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 18 апреля 2018, 10:34

      Своей истерикой доведут до ситуации, что ЧМ пройдет при пустых стадионах...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 18 апреля 2018, 10:29

      Помогла раскрыть заговор переписка в контакте, потому что телеграмм закрыли и они не смогли там сговориться :D

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > lysenkoff 18 апреля 2018, 11:23

      где это его закрыли? работает, как работал...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11