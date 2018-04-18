Правоохранительные органы пресекли планы экстремистов по срыву ЧМ-2018 в Самаре

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отчитался перед Советом Федерации о работе по предотвращению планов фанатов-экстремистов сорвать проведение ЧМ-2018 в Самаре.

«В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков – участников объединения «Тойс».

В отношении лидера объединения «Тойс» судом постановлен обвинительный приговор», – говорится в докладе генпрокурора.

В 2017 году по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими пять организаций, в том числе «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира.