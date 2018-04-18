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  • Правоохранительные органы пресекли планы экстремистов по срыву ЧМ-2018 в Самаре

Правоохранительные органы пресекли планы экстремистов по срыву ЧМ-2018 в Самаре

18 апреля 2018, 09:54
13

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отчитался перед Советом Федерации о работе по предотвращению планов фанатов-экстремистов сорвать проведение ЧМ-2018 в Самаре.

«В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков – участников объединения «Тойс».

В отношении лидера объединения «Тойс» судом постановлен обвинительный приговор», – говорится в докладе генпрокурора.

В 2017 году по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими пять организаций, в том числе «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (13)
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lysenkoff
1524036565
Помогла раскрыть заговор переписка в контакте, потому что телеграмм закрыли и они не смогли там сговориться :D
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Джавел.
1524036846
Своей истерикой доведут до ситуации, что ЧМ пройдет при пустых стадионах...
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Сержтир
1524037154
Дана команда хватать всех подряд так и без российских болельщиков останемся.
Ответить
FanatSerj
1524037845
Всех идиотов закрыть, выселить, изолировать, отправить на Колыму ибо нефиг людям праздник портить.
Ответить
Сибирь за Спартак
1524039060
Экстремизм - очень тонкая статья, любого можно подогнать на усмотрение власти.
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Igor Belousov
1524040700
это происки янков
Ответить
Stavropolets
1524042027
Наверно свои своих повязали, учатся
Ответить
kaa-71
1524043606
Теперь надо держать ухо востро
Ответить
Федя Кабак
1524054190
По моему тойс это просто организованные фанаты. Как то не верится
Ответить
deinego77@yandex.ru
1524073099
Ушлёпки!
Ответить
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