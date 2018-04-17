«ПСЖ» хочет продать Неймара в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал»

Руководство «ПСЖ» может продать нападающего Неймара в летнее трансферное окно.

Основных претендентов на 26-летнего футболиста двое – «Реал» и «Манчестер Юнайтед». При этом парижане не хотят иметь дело с мадридским клубом. Их очень разозлил тот факт, что президент сливочных Флорентино Перес с сентября ведет переговоры с окружением бразильца.

Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за форварда 400 миллионов евро.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона. Его действующий контракт рассчитан до 2022 года.