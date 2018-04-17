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    «ПСЖ» хочет продать Неймара в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал»

    Руководство «ПСЖ» может продать нападающего Неймара в летнее трансферное окно.

    Основных претендентов на 26-летнего футболиста двое – «Реал» и «Манчестер Юнайтед». При этом парижане не хотят иметь дело с мадридским клубом. Их очень разозлил тот факт, что президент сливочных Флорентино Перес с сентября ведет переговоры с окружением бразильца.

    Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за форварда 400 миллионов евро.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона. Его действующий контракт рассчитан до 2022 года.

    Источник: Tribalfootball

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    17.04.2018 16:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 19:14

      А мне как болельщику МЮ не нравится такой вариант.Слишком с ним проблем много(и с его семьёй).Да и уйти может в любой момент.Способен ли он тащить клуб на себе и убиваться на поле?Не замечал.Лучше Гризман.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 апреля 2018, 20:42

      Не устали про Неймара писать, журналюгиии

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 17 апреля 2018, 19:08

      50-60 макс за него

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 апреля 2018, 18:32

      400 млн это нормальная стоимость для игрока такого уровня. В мировом футболе сейчас зарабатываются деньги гораздо больше этой суммы. Одни футболки окупят большую часть трансфера, это же Неймар, а не Дзюба, например. Это наш чемпионат не может себе позволить такие трансферы, потому что зарабатывает в чемпионате клуба 3-4 и то там суммы такие, что хватает только на зп нового игрока, которого взяли как свободного агента.

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 апреля 2018, 18:28

      Всякие Жезусы, Мхитаряны, Вилианы играют и никого не сломали, а Неймар прям сломается? Неймар - топ-футболист, который заиграет в любой команде и любом чемпионате. Я всё же хотел бы видеть его в Реале, чтобы у путалонцев жопа горела. Но если он перейдет в МЮ и выиграет с ним чемпионат и будет рвать задницу Пепу, то это тоже будет интересно) И это одна из причин, почему именно МЮ. Чтобы шейхи Сити не добивались больших успехов, чем шейхи ПСЖ.

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 17 апреля 2018, 18:25

      футбольный мир потиху маразмирует баснословными суммами

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      Рейтинг: +60

      Salamander 17 апреля 2018, 18:09

      В Англии футбол грубей и жесткий чем в Испании и Франции, он сам сломается или его сломают.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 апреля 2018, 17:01

      Это очень интересный вариант который по моему может устроить всех, Париж может избавиться от игрока, который так и не смог в команде стать по настоящему своим , сам Неймар получает возможность попробовать свои силы в Англии , а Ман.Юнайтед получает игрока которого возможно им и не хватает.У них есть не хватка игроков которые могут решить матч, Погба этого сделать не может , для Лукаку нужны партнеры , чтобы на него играли, а Лингард со всем моим уважением не тянет на это , а Неймар как раз может в одиночку выигрыть матч.

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      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 17 апреля 2018, 16:57

      Какие 400???? Вы с ума сошли там все,!!!

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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 апреля 2018, 16:49

      В Англии его сломают, там защита сразу в подкат идет и играют там жестко, заплачет быстро и соглашусь с автор ниже - Неймар - главная проститутка футбола

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Shogun 17 апреля 2018, 17:06

      Не надо забывать что он много играл в Бразилии , а там футбол будет пожестче , чем в Англии, да и во Франции чемпионат так уж не мягче Английского.

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      Рейтинг: +102

      Shogun > hevbn 28 17 апреля 2018, 17:09

      давно уже известно, что Англия и Италия рядом не стояли с другими лигами в плане жесткости, а латинские лиги тупа идут на технике игроков

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Shogun 17 апреля 2018, 17:17

      Ты много видел латиноамериканский футбол, я видел. И могу сказать, что все эти представления, что в Бразилии и Аргентине играют только за счёт техники, это ни что иное, как банальный штамп, который мало имеет общего с действительностью, там "ноги рубят" только так, не даром же, основные жесткие опорники у нас или из Африки, или из Южной Америки.

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      Рейтинг: +102

      Shogun > hevbn 28 17 апреля 2018, 17:21

      Что-то на примете нет ни одного латинского чистого опорника, тот же Фернандиньо и тот центральный хавбэк и тот же Каземиро, только в Реале и играет деффера, а так в Порту чуть ли не в атаке бегал, а у твоих любимых ниггеров, всегда была одна и та же тактика бей-беги и только они тупенькие, атаки пропускают только так

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      Рейтинг: +740

      krg-kz > Shogun 17 апреля 2018, 18:13

      Благодарю за поддержку. Я рад что не я один такого мнения.

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