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  • «ПСЖ» хочет продать Неймара в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал»

«ПСЖ» хочет продать Неймара в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал»

17 апреля 2018, 16:27
17

Руководство «ПСЖ» может продать нападающего Неймара в летнее трансферное окно.

Основных претендентов на 26-летнего футболиста двое – «Реал» и «Манчестер Юнайтед». При этом парижане не хотят иметь дело с мадридским клубом. Их очень разозлил тот факт, что президент сливочных Флорентино Перес с сентября ведет переговоры с окружением бразильца.

Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за форварда 400 миллионов евро.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона. Его действующий контракт рассчитан до 2022 года.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Франция ПСЖ Манчестер Юнайтед Реал Неймар
Комментарии (17)
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Федя Кабак
1523971998
Как же задолбал этот неймар...прям царь и бог
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krg-kz
1523972230
Неймар метит на лавры самой дорогой проститутки УЕФА
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Shogun
1523972968
В Англии его сломают, там защита сразу в подкат идет и играют там жестко, заплачет быстро и соглашусь с автор ниже - Неймар - главная проститутка футбола
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ZIDAN06
1523973444
Какие 400???? Вы с ума сошли там все,!!!
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Salamander
1523977772
В Англии футбол грубей и жесткий чем в Испании и Франции, он сам сломается или его сломают.
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andrej-lucevich
1523978745
футбольный мир потиху маразмирует баснословными суммами
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loko-the_best
1523978935
Всякие Жезусы, Мхитаряны, Вилианы играют и никого не сломали, а Неймар прям сломается? Неймар - топ-футболист, который заиграет в любой команде и любом чемпионате. Я всё же хотел бы видеть его в Реале, чтобы у путалонцев жопа горела. Но если он перейдет в МЮ и выиграет с ним чемпионат и будет рвать задницу Пепу, то это тоже будет интересно) И это одна из причин, почему именно МЮ. Чтобы шейхи Сити не добивались больших успехов, чем шейхи ПСЖ.
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Berikosha
1523981327
50-60 макс за него
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САНЁК17
1523986931
Не устали про Неймара писать, журналюгиии
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Gullit 76
1524154463
А мне как болельщику МЮ не нравится такой вариант.Слишком с ним проблем много(и с его семьёй).Да и уйти может в любой момент.Способен ли он тащить клуб на себе и убиваться на поле?Не замечал.Лучше Гризман.
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