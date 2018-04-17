«Барселона» хочет заменить Иньесту полузащитником «Лацио»

«Барселона» рассматривает полузащитника «Лацио» Луиса Альберто в качестве замены Андресу Иньесте, который, по всей вероятности, покинет клуб по завершении сезона.

Сообщается, что в ближайшие выходные каталонцы отправят своих скаутов на матч 34 тура Серии А «Лацио» – «Сампдория», чтобы понаблюдать за 25-летним футболистом.

Ожидается, что римский клуб потребует за хавбека не менее 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Луиса Альберто забил 10 голов и сделал 16 результативных передач во всех турнирах.