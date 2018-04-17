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    «Барселона» хочет заменить Иньесту полузащитником «Лацио»

    «Барселона» рассматривает полузащитника «Лацио» Луиса Альберто в качестве замены Андресу Иньесте, который, по всей вероятности, покинет клуб по завершении сезона.

    Сообщается, что в ближайшие выходные каталонцы отправят своих скаутов на матч 34 тура Серии А «Лацио» – «Сампдория», чтобы понаблюдать за 25-летним футболистом.

    Ожидается, что римский клуб потребует за хавбека не менее 30 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Луиса Альберто забил 10 голов и сделал 16 результативных передач во всех турнирах.

    Источник: Football Italia

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    17.04.2018 12:59
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