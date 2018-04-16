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    Арустамян: «Инсайды? Я проверяю информацию и даю ту, которая правдива. Но иногда могу взять риск на себя»

    Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, где берет информацию для своих инсайдов. Он отметил, что проверяет все данные, полученные от различных источников.

    – Ты главный по инсайдам в русском футболе. Как так получилось?

    – Мне кажется, я c самого начала так видел свою роль в профессии. Даже когда я начинал на «Радио Спорт» в 2006 году и пришел обычным стажером, то уже старался работать с информацией. Потом я не был просто ведущим, я делал новости для службы информации «Радио Спорт», приводил гостей для эфиров, много общался с сотрудниками клубов, футболистами, агентами, журналистами. Все время собирал информацию и, естественно, пользовался ею.

    В последние годы в медиа все персонализируется – твиттер, фэйсбук, телеграм. Раньше, когда у соцсетей не было такой популярности, ты, журналист, получал новость и давал ее в газету или на сайт. Сейчас, когда соцсети выходят на первый план, ты пишешь в твиттер – и все, информация уже идет от тебя. Что касается наполнения, то я очень много общаюсь с людьми. Я перевариваю информацию, проверяю ее и даю – ту, которая правдива.

    – Как проверяешь? Допустим, тебе звонит агент и говорит: «Локомотив» отказывается от Тарасова. Твои действия?

    – Во-первых, не всегда информацию дают. Иногда приходится самому звонить и спрашивать. Это миф, что ты сидишь на диване, открываешь вотсап и там сто сообщений: «Этот перешел туда, этот – сюда». Чтобы проверять, надо иметь источник – в команде, клубе, окружении – который может подтвердить или не подтвердить. Обычно я стараюсь иметь информацию и подтверждение – то есть, два источника. Если что-то идет не так, 50 на 50, то я стараюсь не давать, но если я уверен в одном источнике, то могу взять риск на себя.

    Вот пример того, что может случиться. Я знал, что Бердыев должен был прийти в «Спартак» и взял на себя риск, хотя сторона Бердыева это не подтверждала. Он не перешел. Прошел год и Курбан Бекиевич рассказал, что сам не пошел в «Спартак», хотя были все договоренности. Потом и «Спартак» подтвердил, что была готова пресс-конференция для Бердыева, была намечена официальная презентация с приездом в Тарасовку и так далее. Все это назначили на понедельник-вторник, а за несколько дней до этого, в пятницу, Бердыев просто пропал. Что-то в его жизни изменилось. Что – неизвестно до сих пор.

    – Так это Бердыев тогда передумал? Я слышал, что это «Спартак» отказался из-за его окружения.

    – Я не был за столом переговоров. Я только знаю, что были две встречи Бердыева с Федуном. Одна – в Москве, вторая – в Монте-Карло. На первой встрече они пожали друг другу руки. Ну как это обычно бывает: две большие фигуры встречаются, жмут руки, а потом их представители начинают согласовывать нюансы контракта. Но потом возникли вопросы по окружению, по структуре штаба Бердыева. Но речь не о том, что кто-то прям передумал. Вторая встреча многие вопросы разрешила, «Спартак» и Бердыев шли к тому, чтобы стать союзом. Но не сложилось.

    Повторюсь: через год Бердыев говорил, что это было его решение, он вроде даже говорил, что ему было стыдно. Что-то тогда его смутило. Что – я не знаю. Может, он думал о других вариантах. Может, он думал, что «Спартак» – сложный для него проект.

    Источник: Sports.ru

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    16.04.2018 16:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 11:40

      Опять Нобель со своими "небылицами".

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 16 апреля 2018, 19:29

      в основном одни слухи идут от Нобеля,редко когда он попадает

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 18:34

      80% информации от Нобеля как правило слухи и редко что-то оказывается правдой.

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 17:42

      Шнобель всезнающий))Лично мне не нравится, как он говорит о футболе!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 апреля 2018, 16:55

      нобель - #пальцемвнебо,,,

      3
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