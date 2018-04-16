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  • Арустамян: «Инсайды? Я проверяю информацию и даю ту, которая правдива. Но иногда могу взять риск на себя»

Арустамян: «Инсайды? Я проверяю информацию и даю ту, которая правдива. Но иногда могу взять риск на себя»

16 апреля 2018, 16:11
5

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, где берет информацию для своих инсайдов. Он отметил, что проверяет все данные, полученные от различных источников.

– Ты главный по инсайдам в русском футболе. Как так получилось?

– Мне кажется, я c самого начала так видел свою роль в профессии. Даже когда я начинал на «Радио Спорт» в 2006 году и пришел обычным стажером, то уже старался работать с информацией. Потом я не был просто ведущим, я делал новости для службы информации «Радио Спорт», приводил гостей для эфиров, много общался с сотрудниками клубов, футболистами, агентами, журналистами. Все время собирал информацию и, естественно, пользовался ею.

В последние годы в медиа все персонализируется – твиттер, фэйсбук, телеграм. Раньше, когда у соцсетей не было такой популярности, ты, журналист, получал новость и давал ее в газету или на сайт. Сейчас, когда соцсети выходят на первый план, ты пишешь в твиттер – и все, информация уже идет от тебя. Что касается наполнения, то я очень много общаюсь с людьми. Я перевариваю информацию, проверяю ее и даю – ту, которая правдива.

– Как проверяешь? Допустим, тебе звонит агент и говорит: «Локомотив» отказывается от Тарасова. Твои действия?

– Во-первых, не всегда информацию дают. Иногда приходится самому звонить и спрашивать. Это миф, что ты сидишь на диване, открываешь вотсап и там сто сообщений: «Этот перешел туда, этот – сюда». Чтобы проверять, надо иметь источник – в команде, клубе, окружении – который может подтвердить или не подтвердить. Обычно я стараюсь иметь информацию и подтверждение – то есть, два источника. Если что-то идет не так, 50 на 50, то я стараюсь не давать, но если я уверен в одном источнике, то могу взять риск на себя.

Вот пример того, что может случиться. Я знал, что Бердыев должен был прийти в «Спартак» и взял на себя риск, хотя сторона Бердыева это не подтверждала. Он не перешел. Прошел год и Курбан Бекиевич рассказал, что сам не пошел в «Спартак», хотя были все договоренности. Потом и «Спартак» подтвердил, что была готова пресс-конференция для Бердыева, была намечена официальная презентация с приездом в Тарасовку и так далее. Все это назначили на понедельник-вторник, а за несколько дней до этого, в пятницу, Бердыев просто пропал. Что-то в его жизни изменилось. Что – неизвестно до сих пор.

– Так это Бердыев тогда передумал? Я слышал, что это «Спартак» отказался из-за его окружения.

– Я не был за столом переговоров. Я только знаю, что были две встречи Бердыева с Федуном. Одна – в Москве, вторая – в Монте-Карло. На первой встрече они пожали друг другу руки. Ну как это обычно бывает: две большие фигуры встречаются, жмут руки, а потом их представители начинают согласовывать нюансы контракта. Но потом возникли вопросы по окружению, по структуре штаба Бердыева. Но речь не о том, что кто-то прям передумал. Вторая встреча многие вопросы разрешила, «Спартак» и Бердыев шли к тому, чтобы стать союзом. Но не сложилось.

Повторюсь: через год Бердыев говорил, что это было его решение, он вроде даже говорил, что ему было стыдно. Что-то тогда его смутило. Что – я не знаю. Может, он думал о других вариантах. Может, он думал, что «Спартак» – сложный для него проект.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Арустамян Нобель
Комментарии (5)
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Боцман59rus
1523886905
нобель - #пальцемвнебо,,,
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Федя Кабак
1523889771
Шнобель всезнающий))Лично мне не нравится, как он говорит о футболе!
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OfaZavr
1523892863
80% информации от Нобеля как правило слухи и редко что-то оказывается правдой.
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alexivanof197
1523896172
в основном одни слухи идут от Нобеля,редко когда он попадает
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zigbert
1523954451
Опять Нобель со своими "небылицами".
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