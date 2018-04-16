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    «Краснодар» поздравил Гранквиста с 33-летием

    Пресс-служба «Краснодара» опубликовала поздравление в адрес капитана команды Андреаса Гранквиста, которому сегодня исполняется 33 года.

    «Руководство, тренерский штаб и сотрудники клуба от души поздравляют Гранквиста с днем рождения!» – говорится в сообщении.

    Шведский футболист выступает за «Краснодар» с 2013 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив в них два гола и отдав пять результативных передач. По окончании сезона игрок перейдет в «Хельсингборг».

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    Источник: Instagram

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    16.04.2018 11:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:52

      Главная опора Краснодара.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3

      nevzorovayul 16 апреля 2018, 12:35

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://clck.ru/Csvcx

      -1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 16 апреля 2018, 12:28

      Для него семья превыше всего, даже выше ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 11:33

      С днем рождения Кэп! настоящий боец и капитан, жаль что уходит.

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