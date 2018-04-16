«Краснодар» поздравил Гранквиста с 33-летием

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала поздравление в адрес капитана команды Андреаса Гранквиста, которому сегодня исполняется 33 года.

«Руководство, тренерский штаб и сотрудники клуба от души поздравляют Гранквиста с днем рождения!» – говорится в сообщении.

Шведский футболист выступает за «Краснодар» с 2013 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив в них два гола и отдав пять результативных передач. По окончании сезона игрок перейдет в «Хельсингборг».