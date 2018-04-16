Венгер: «Матч с «Ньюкаслом» характеризует весь сезон «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил прошедший матч 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла» с сезоном своей команды.

«Этот матч характеризует весь наш сезон. Мы владели мячом 70% времени, вели 1:0, но в итоге проиграли.

Судьбу матча надо было решать уже к перерыву. А в итоге мы пропустили два гола из ничего. Во втором тайме на некоторых игроках, думаю, физически сказался матч в Москве, откуда мы вернулись утром в пятницу.

Пять выездных поражений в АПЛ подряд? Да, это беспокоит нас, ведь обычно мы успешно играем в гостях. Это давит на команду. Преодолеть черную полосу очень тяжело. Нужно сосредоточиться на своей игре», – сказал Венгер.

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» – «Арсенал» завершился со счетом 2:1.