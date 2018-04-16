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  • Венгер: «Матч с «Ньюкаслом» характеризует весь сезон «Арсенала»

Венгер: «Матч с «Ньюкаслом» характеризует весь сезон «Арсенала»

16 апреля 2018, 09:52
5

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил прошедший матч 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла» с сезоном своей команды.

«Этот матч характеризует весь наш сезон. Мы владели мячом 70% времени, вели 1:0, но в итоге проиграли.

Судьбу матча надо было решать уже к перерыву. А в итоге мы пропустили два гола из ничего. Во втором тайме на некоторых игроках, думаю, физически сказался матч в Москве, откуда мы вернулись утром в пятницу.

Пять выездных поражений в АПЛ подряд? Да, это беспокоит нас, ведь обычно мы успешно играем в гостях. Это давит на команду. Преодолеть черную полосу очень тяжело. Нужно сосредоточиться на своей игре», – сказал Венгер.

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» – «Арсенал» завершился со счетом 2:1.

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (5)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1523873744
Анахронизм говорящий. Уже даже не смешно.
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WhiteEgon
1523882178
Матч с Ньюкаслом характеризует тренерскую работу Арсена в клубе: игроки есть, а игры нет.
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Сержтир
1523893984
И добавить нечего.
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Superviser77
1523923588
Потерялся характер у команды... Нет лидера...Нужен харизматичный игрок... Пока никто не тянет.... Да и тренера пора менять, я уже смирился с этим...
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zigbert
1523950717
Конечно главная цель для Арсенала ,победа в ЛЕ.
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