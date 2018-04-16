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    Венгер: «Матч с «Ньюкаслом» характеризует весь сезон «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил прошедший матч 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла» с сезоном своей команды.

    «Этот матч характеризует весь наш сезон. Мы владели мячом 70% времени, вели 1:0, но в итоге проиграли.

    Судьбу матча надо было решать уже к перерыву. А в итоге мы пропустили два гола из ничего. Во втором тайме на некоторых игроках, думаю, физически сказался матч в Москве, откуда мы вернулись утром в пятницу.

    Пять выездных поражений в АПЛ подряд? Да, это беспокоит нас, ведь обычно мы успешно играем в гостях. Это давит на команду. Преодолеть черную полосу очень тяжело. Нужно сосредоточиться на своей игре», – сказал Венгер.

    Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» – «Арсенал» завершился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    16.04.2018 09:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:38

      Конечно главная цель для Арсенала ,победа в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 апреля 2018, 03:06

      Потерялся характер у команды... Нет лидера...Нужен харизматичный игрок... Пока никто не тянет.... Да и тренера пора менять, я уже смирился с этим...

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 16 апреля 2018, 18:53

      И добавить нечего.

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 16 апреля 2018, 15:36

      Матч с Ньюкаслом характеризует тренерскую работу Арсена в клубе: игроки есть, а игры нет.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 апреля 2018, 13:15

      Анахронизм говорящий. Уже даже не смешно.

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