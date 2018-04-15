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    Гвардиола: «Победить в АПЛ намного сложнее, чем в Бундеслиге или Примере»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном чемпионстве в АПЛ.

    «Победить в АПЛ намного сложнее, чем в Бундеслиге или Примере. Из-за климатических условий, количества матчей без отдыха… Сейчас мы ждем победу в следующем матче, который состоится в воскресенье. Если мы это сделаем, то запомним этот день до конца жизни.

    Победа в АПЛ – одно из моих самых больших достижений. Также такими достижениями я считаю победу в первом чемпионате с «Барселоной» или победу на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов против «МЮ». Мы играли в тот футбол, который нам нравился», – сказал Гвардиола.

    «Сити» может стать чемпионом Англии сегодня, ели «Манчестер Юнайтед» проиграет «Вест Бромвичу».

    Источник: Marca

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    15.04.2018 14:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 16 апреля 2018, 08:22

      При чем тут "климатические условия, количество матчей без отдыха"? Остальные претенденты в таких же условиях.
      В Бундеслиге и Примере побеждать легче? Выиграй чемпионат с Малагой или с Гертой!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 апреля 2018, 00:53

      Лизнул)))

      0
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      Рейтинг: +14

      ZGAMES 15 апреля 2018, 18:19

      ггг...особенно с таким отрывом!

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