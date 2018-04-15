Гвардиола: «Победить в АПЛ намного сложнее, чем в Бундеслиге или Примере»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном чемпионстве в АПЛ.

«Победить в АПЛ намного сложнее, чем в Бундеслиге или Примере. Из-за климатических условий, количества матчей без отдыха… Сейчас мы ждем победу в следующем матче, который состоится в воскресенье. Если мы это сделаем, то запомним этот день до конца жизни.

Победа в АПЛ – одно из моих самых больших достижений. Также такими достижениями я считаю победу в первом чемпионате с «Барселоной» или победу на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов против «МЮ». Мы играли в тот футбол, который нам нравился», – сказал Гвардиола.

«Сити» может стать чемпионом Англии сегодня, ели «Манчестер Юнайтед» проиграет «Вест Бромвичу».