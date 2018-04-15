Клаэссон: «Желтая карточка Смолова – на совести арбитра. Надо подавать апелляцию»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон подчеркнул, что нападающий Федор Смолов несправедливо получил желтую карточку в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0). Напомним, что форвард получил предупреждение за симуляцию и теперь пропустит встречу с ЦСКА.

Ранее в РФС сообщили, что не будут отменять желтую карточку россиянину.

– В следующем матче вы играете с ЦСКА. Насколько тяжело будет играть без Смолова?

– Это потеря для всей команды, будет сложно. Но нас сейчас беспокоит то, как он получил эту желтую карточку и, может быть, ее как-то можно отменить. Тут все на совести арбитра.

– Нужно подавать апелляцию?

– Да. Даже если есть небольшой шанс успеха, нужно его использовать.