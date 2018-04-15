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    Клаэссон: «Желтая карточка Смолова – на совести арбитра. Надо подавать апелляцию»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон подчеркнул, что нападающий Федор Смолов несправедливо получил желтую карточку в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0). Напомним, что форвард получил предупреждение за симуляцию и теперь пропустит встречу с ЦСКА.

    Ранее в РФС сообщили, что не будут отменять желтую карточку россиянину.

    – В следующем матче вы играете с ЦСКА. Насколько тяжело будет играть без Смолова?

    – Это потеря для всей команды, будет сложно. Но нас сейчас беспокоит то, как он получил эту желтую карточку и, может быть, ее как-то можно отменить. Тут все на совести арбитра.

    – Нужно подавать апелляцию?

    – Да. Даже если есть небольшой шанс успеха, нужно его использовать.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.04.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +393

      victosha 15 апреля 2018, 10:26

      Судья - фашист.

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