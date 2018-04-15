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    Гранквист: «Игра с ЦСКА очень важна для «Краснодара». Если проиграем, то можно забыть о третьем месте»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итоги домашнего матча 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Напомним, что команда Мурада Мусаева выиграла в этой встрече со счетом 3:0.

    – У нас был очень хороший первый тайм, мы хорошо начали, имели много опасных моментов, хорошо контролировали мяч. Тула практически ничего не создала, у соперника был один опасный момент, но Синицын хорошо сыграл. Во втором тайме у нас не было ярко выраженного преимущества, то есть обе команды бегали туда-сюда, от одних ворот к другим. Контроль над мячом у нас уменьшился, не был уже таким качественным. Но мы продолжали создавать опасные моменты, чего не делал «Арсенал». Один из таких моментов реализовал Рикардо Лаборде, установился счет 3:0. Очень хорошая победа для нас!

    – «Краснодар» одержал две победы подряд при Мусаеве, одна из них – над «Зенитом». Чего раньше не хватало при Шалимове?

    – Я бы не хотел много разговаривать на эту тему. Считаю, что прежнему тренеру – Игорю Шалимову – просто не повезло. Выдалась неудачная серия, где не была одержана ни одна победа в трех матчах. Может быть, и мы, игроки, виноваты в этом, что не сыграли хорошо. Но сейчас новый тренер настроен очень позитивно, пытается завести всю команду, чтобы она тоже сфокусировалась, сконцентрировалась и играла в позитивном плане. Благодаря этому нам удалось выдать два хороших матча подряд, но очень рано говорить о каких-то кардинальных переменах и почивать на лаврах. У нас будут следующие четыре игры тяжелыми,особенно, с ЦСКА, ведь это очень сильная команда.

    – Этот матч будет решающим за третье место?

    – Да, это очень важная игра для нас, и если мы проиграем, то можно забыть о третьем месте. Но опять же, чтобы занять хотя бы третье.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2018 06:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 09:11

      Ниччя будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 15 апреля 2018, 08:58

      Порвите пилоток!!)))

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