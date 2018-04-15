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  • Гранквист: «Игра с ЦСКА очень важна для «Краснодара». Если проиграем, то можно забыть о третьем месте»

Гранквист: «Игра с ЦСКА очень важна для «Краснодара». Если проиграем, то можно забыть о третьем месте»

15 апреля 2018, 06:50
2

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итоги домашнего матча 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Напомним, что команда Мурада Мусаева выиграла в этой встрече со счетом 3:0.

– У нас был очень хороший первый тайм, мы хорошо начали, имели много опасных моментов, хорошо контролировали мяч. Тула практически ничего не создала, у соперника был один опасный момент, но Синицын хорошо сыграл. Во втором тайме у нас не было ярко выраженного преимущества, то есть обе команды бегали туда-сюда, от одних ворот к другим. Контроль над мячом у нас уменьшился, не был уже таким качественным. Но мы продолжали создавать опасные моменты, чего не делал «Арсенал». Один из таких моментов реализовал Рикардо Лаборде, установился счет 3:0. Очень хорошая победа для нас!

– «Краснодар» одержал две победы подряд при Мусаеве, одна из них – над «Зенитом». Чего раньше не хватало при Шалимове?

– Я бы не хотел много разговаривать на эту тему. Считаю, что прежнему тренеру – Игорю Шалимову – просто не повезло. Выдалась неудачная серия, где не была одержана ни одна победа в трех матчах. Может быть, и мы, игроки, виноваты в этом, что не сыграли хорошо. Но сейчас новый тренер настроен очень позитивно, пытается завести всю команду, чтобы она тоже сфокусировалась, сконцентрировалась и играла в позитивном плане. Благодаря этому нам удалось выдать два хороших матча подряд, но очень рано говорить о каких-то кардинальных переменах и почивать на лаврах. У нас будут следующие четыре игры тяжелыми,особенно, с ЦСКА, ведь это очень сильная команда.

– Этот матч будет решающим за третье место?

– Да, это очень важная игра для нас, и если мы проиграем, то можно забыть о третьем месте. Но опять же, чтобы занять хотя бы третье.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гранквист Андреас
Комментарии (2)
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shpilman
1523771892
Порвите пилоток!!)))
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prezent2017
1523772662
Ниччя будет.
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